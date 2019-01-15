Где купаться на Крещение в Мурманской области в 2019 году
В выходные православный мир отметит одно из великих событий. Напомним, по новому стилю Крещение Господне ежегодно празднуется в ночь с 18 на 19 января, этот день верующие совершают омовение в полынье, которая заранее вырубается во льду.
Чтобы в купели можно было искупаться, она должна соответствовать всем нормам. В связи с этим сотрудники МЧС России по Мурманской области проводят дополнительные обследования льда в местах, предназначенных для проведения праздника.
В 2019 году по Мурманской области организуют 14 мест для массового купания:
Мурманск – Семеновское озеро;
ЗАТО Североморск – река Ваенга;
Оленегорск – озеро Комсомольское;
Варзуга – река Варзуга (левый берег, около Успенской церкви);
Мончегорск – озеро Лумболка;
Тик-Губа – озеро Имандра;
Кировск – озеро Глубокое;
Ковдорский район – озеро Ковдор;
Никель – озеро Куэтсъярви;
Снежногорск – озеро Арно;
Полярный – озеро Торфяное;
Гаджиево – озеро за домом № 81;
ЗАТО Видяево – река Урица;
Ревда – водоем у профилактория.
Второй год подряд тонкий лед в Кандалакше становится помехой для традиции. Крещение здесь отменено. Данное решение администрация Кандалакшского района приняла на основании мониторинга спасателей еще на прошлой неделе.
– На реке Нива лед рыхлый и неплотный, его толщина составляет менее 25 сантиметров. Увеличение до рекомендуемых значений не предвидится, даже с наступлением морозов. Другими словами, отсутствует возможность обеспечения безопасности людей на водном объекте во время проведения массового мероприятия, – объяснили тогда «КП» в пресс-службе МЧС.
Организация купания из-за низкого уровня воды в реке Вирма отменена также в селе Ловозеро. Ближайшая альтернатива для местных жителей - это иордань в Ревде.
В очередной раз отметим, ответственность за обеспечение безопасности несет организатор мероприятия, как правило, муниципалитет. Но северянам стоит самим помнить о безопасности и, естественно, воздержаться от потребления алкоголя накануне.