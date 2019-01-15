Где купаться на Крещение в Мурманской области в 2019 году

В выходные православный мир отметит одно из великих событий. Напомним, по новому стилю Крещение Господне ежегодно празднуется в ночь с 18 на 19 января, этот день верующие совершают омовение в полынье, которая заранее вырубается во льду.

Чтобы в купели можно было искупаться, она должна соответствовать всем нормам. В связи с этим сотрудники МЧС России по Мурманской области проводят дополнительные обследования льда в местах, предназначенных для проведения праздника.

В 2019 году по Мурманской области организуют 14 мест для массового купания:

Мурманск – Семеновское озеро;

ЗАТО Североморск – река Ваенга;

Оленегорск – озеро Комсомольское;

Варзуга – река Варзуга (левый берег, около Успенской церкви);

Мончегорск – озеро Лумболка;

Тик-Губа – озеро Имандра;

Кировск – озеро Глубокое;

Ковдорский район – озеро Ковдор;

Никель – озеро Куэтсъярви;

Снежногорск – озеро Арно;

Полярный – озеро Торфяное;

Гаджиево – озеро за домом № 81;

ЗАТО Видяево – река Урица;

Ревда – водоем у профилактория.

Второй год подряд тонкий лед в Кандалакше становится помехой для традиции. Крещение здесь отменено. Данное решение администрация Кандалакшского района приняла на основании мониторинга спасателей еще на прошлой неделе.

– На реке Нива лед рыхлый и неплотный, его толщина составляет менее 25 сантиметров. Увеличение до рекомендуемых значений не предвидится, даже с наступлением морозов. Другими словами, отсутствует возможность обеспечения безопасности людей на водном объекте во время проведения массового мероприятия, – объяснили тогда «КП» в пресс-службе МЧС.

Организация купания из-за низкого уровня воды в реке Вирма отменена также в селе Ловозеро. Ближайшая альтернатива для местных жителей - это иордань в Ревде.

В очередной раз отметим, ответственность за обеспечение безопасности несет организатор мероприятия, как правило, муниципалитет. Но северянам стоит самим помнить о безопасности и, естественно, воздержаться от потребления алкоголя накануне.