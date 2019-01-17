Крещение в Мурманске-2019: праздничные службы в храмах, освящение воды

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-17T18:00:54+03:00

Верующие мурманчане готовятся отметить один из главных праздников года

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Торжественные службы в церквях Мурманска начнутся в ночь с 18 на 19 января. Они продлятся до утра в большинстве храмов города, а после богослужения в церкви можно будет набрать святой воды.

Где пройдут торжественные богослужения

Храм Спас на Водах

Большинство верующих отправятся на Крещение именно сюда, иногда, чтобы попасть в храм в эти дни горожанам приходится отстоять небольшую очередь. Поэтому великое освещение воды начнется здесь еще утром 18 января.

Божественная литургия Василия Великого запланирована на 8.00, в 17.00 пройдет огласительная беседа перед таинством Крещения. Сразу после исповедь и Великое повечерие с литией.

Исповедь запланирована и на 8.00 19 января, Божественная литургия и освещение воды – на 9.00.

Тел. 8 (8152) 43-87-83.

пр. Героев-Североморцев, 1.

Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона

Божественная литургия запланирована на 7.00 19 января, в это же время можно осветить воду.

Тел. 8 (8152) 42-06-19.

пер. Терский, 7а.

Свято-Никольский кафедральный собор

Божественная литургия и великое освящение воды начнется в соборе позже, чем в предыдущих храмах – в 9.00 18 января. Всенощное бдение состоится в 18.00. На следующий день литургия и освящение воды повторится.

Тел. 8 (815-2) 25-08-16 (настоятель).

ул. Зеленая, 11.

Приход храма Всех Святых

Исповедь в храме запланирована на 8.40, в 9.00 всегда начинается литургия. По ее окончанию, где-то в 10.15 – молебен. Осветить воду можно по его окончанию. На следующий день исповедь и литургия состоятся в это же время, а воду будут давать до конца дня.

Тел. 8 (815-2) 26-91-55.

ул.Скальная 7а.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

Служения пройдут в 9.00 18 и 19 января. Освещение воды запланировано на субботу – источник возле Ленинградки.

Тел. 8 (909) 563-78-02.

ул. Бабикова, 3а.

Храм Трифона Печенгского

Богослужения 18 января запланированы на 8.00 и 18.00, 19-го – на 9.00 и 18.00. Освещать воду должны вечером в пятницу.

Тел. 8 (815-2) 28-75-22

ул. Траловая, 22.

Храм Святого Архистратига Михаила в Росляково

Торжественные мероприятия в храме начнутся рано. Исповедь назначена на 7.30, через полчаса – литургия и поклонение мощам святого Василия Великого. Вечером в 17.00 пройдет Всенощное бдение и освещение воды. А божественная литургия состоится на следующий день, в 9.00, сразу после литургии.

Тел. 89212757269

ул. Приморская.