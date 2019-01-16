Крещение-2019 в Мурманске: как правильно окунаться, где оборудуют купели, перекрытия
В эту субботу вечером на Семеновском озере в Мурманске будет как никогда многолюдно – по традиции сотни северян придут сюда ради обряда Крещения. В прошлом году в нем приняло участие более 6 тысяч жителей региона, и может случиться, что этой зимой число верующих в купелях станет еще больше. Но подходить к вере надо не только с сердцем и душой, но и здравым смыслом.
Куда идти
Начнем с того, что далеко не во всех городах Мурманской области будут сделаны иордани. Например, в Кандалакше, Ловозере и ЗАТО Александровск обряд провести будет нельзя из-за несоответствия толщины льда в водоемах требованиям (менее 25 сантиметров). Мурманчанам и жителям еще 13 населенных пунктов повезло.
В областном центре место встречи неизменно – это Семеновское озеро. Купель создадут около домика «моржей». Территорию вокруг очистят от снега, дорожку к купели посыпят антиголоденым веществом, рядом поставят биотуалеты и палатки для согревания. Сам домик будет работать в гостевом режиме и с 21.00 18 января до 2.30 19 января станет женской раздевалкой. Мужчины же будут переодеваться в обогреваемой палатке рядом.
Около 20.00 18 января въезд к домику «моржей» будет перекрыт. На место приедут «Скорая», полиция и сотрудники различных ведомств МЧС, ГИМС. В районе 21.00 приедет священнослужитель, которые освятит купель. С 22 часов можно будет погрузится в воду или в обычной «моржовской» проруби, или в купели.
Насладиться традицией и не заболеть помогут несколько простых правил. Фото: Алексей Булатов, Юлия Пыхалова, Михаил Фролов.
Захватите халат...
Как правильно окунуться в нее и не подорвать здоровье, рассказал председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков.
- Перед тем, как пойти на крещенское погружение, рекомендую перекусить, попить горячего чаю и тепло одеться. С собой взять тапочки, купальник, большое полотенце. Возможно, придется стоять в очереди, потому лучше захватить халат, - рассказывает Александр. - Специальной подготовки для погружения не нужно, можно окатится холодной водой из душа или просто омыть ей руки и лицо. Окунаться с головой не советую, особенно пожилым людям и имеющим заболевания.
Перед обрядом лучше снять с себя драгоценности, например, кольца и серьги. Ведь если они упадут в иордань – достать их будет почти невозможно.
А так лучше не делать Фото: Дмитрий Ахмадуллин, Владимир Веленгурин, Роман Игнатьев, Юлия Пыхалова.
После не стоит стоять на морозе, надо сразу идти в тепло, растереть тело полотенцем, переодеться в сухую теплую одежду и выпить горячего чая. А вот об алкоголе лучше забыть как до погружения, так и после. Он не согреет, зато может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
... и носки
Свои советы по Крещению представил и Роспотребнадзор по Мурманской области.
Они не сильно отличаются от тех, что рассказали нам «моржи». Помимо прочего в ведомстве советуют посоветоваться с врачом, стоит ли участвовать в обряде. От него лучше отказаться, если есть воспалительные заболевания дыхательной, мочеполовой систем, болезни сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной системы, невриты и другие заболевания. Таким северянам достаточно просто умыться водой из купели.
Перед погружением надо сделать зарядку или даже пробежку. Не выходите на снег босыми ногами. Лучше выбрать что-то нескользящее, например, резиновые тапочки или носки.
- Во избежание общего переохлаждения организма окунаться в воду надо не больше чем на 10-15 секунд, общее время нахождения в проруби не более 1 минуты. Напоминаем, что вода в иордани не пригодна для питья, - уточнили в ведомстве.
Будет ли мороз
Погода - важный фактор на Крещение. Православные ждут морозов, но будут ли они?
Информация от паблика «Погода в Мурманске» может некоторых северян удивить, но далеко не всегда 19 января надо кутаться в 33 одежки.
- Если включать в понятие «мороз» температуру от -20 и ниже, то в нынешнем веке всего лишь три года соответствовали этому званию: 2006, 2014 и 2016. Зато за этот же период было три Крещения с оттепелью: 2005, 2008, 2013. В прошлом году 19 января отметилось околооттепелью: максимальная температура за день составила -0.1. Как-то не совсем приметы работают, не правда ли? - сообщает админ группы.
За 81 год наблюдений метеостанции было 21 Крещение, когда минимальная температура была ниже -20 градусов. Суточный рекорд в Мурманске был установлен 19 января 1948 года: -31.9. Абсолютные минимумы - 6 января 1985 и 27 января 1999, когда было зафиксировано -39.4 градуса.
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В Мончегорске обустраивают купель на Крещение.В преддверии большого христианского праздника подразделения МЧС России проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей в период Крещенских купаний. При этом в нынешнем году в связи с погодными условиями особое внимание уделяется организации традиционных мест проведения Крещенских купаний, так как на ряде водных объектов средняя толщина льда менее 20 см, что не позволяет обеспечить массовый выход людей на лед. Так, на Кольском Севере (в связи с отсутствием возможности обеспечения безопасности людей на водных объектах при проведении Крещенских купаний) были отменены мероприятия с выходом на лед в Кандалакше. Однако сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают вести мониторинг ледовой обстановки, а также следят за безопасностью при оборудовании иорданей. К примеру, в Мончегорске, где представители инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области принимали участие в подготовке Крещенской купели на озере Лумболка вместе с муниципальными спасателями и организаторами массовых купаний в городе металлургов.