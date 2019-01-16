Крещение-2019 в Мурманске: как правильно окунаться, где оборудуют купели, перекрытия

В эту субботу вечером на Семеновском озере в Мурманске будет как никогда многолюдно – по традиции сотни северян придут сюда ради обряда Крещения. В прошлом году в нем приняло участие более 6 тысяч жителей региона, и может случиться, что этой зимой число верующих в купелях станет еще больше. Но подходить к вере надо не только с сердцем и душой, но и здравым смыслом.

Куда идти

Начнем с того, что далеко не во всех городах Мурманской области будут сделаны иордани. Например, в Кандалакше, Ловозере и ЗАТО Александровск обряд провести будет нельзя из-за несоответствия толщины льда в водоемах требованиям (менее 25 сантиметров). Мурманчанам и жителям еще 13 населенных пунктов повезло.

В областном центре место встречи неизменно – это Семеновское озеро. Купель создадут около домика «моржей». Территорию вокруг очистят от снега, дорожку к купели посыпят антиголоденым веществом, рядом поставят биотуалеты и палатки для согревания. Сам домик будет работать в гостевом режиме и с 21.00 18 января до 2.30 19 января станет женской раздевалкой. Мужчины же будут переодеваться в обогреваемой палатке рядом.

Около 20.00 18 января въезд к домику «моржей» будет перекрыт. На место приедут «Скорая», полиция и сотрудники различных ведомств МЧС, ГИМС. В районе 21.00 приедет священнослужитель, которые освятит купель. С 22 часов можно будет погрузится в воду или в обычной «моржовской» проруби, или в купели.

Насладиться традицией и не заболеть помогут несколько простых правил. Фото: Алексей Булатов, Юлия Пыхалова, Михаил Фролов.

Захватите халат...

Как правильно окунуться в нее и не подорвать здоровье, рассказал председатель общественной организации «Морж» Александр Рожков.

- Перед тем, как пойти на крещенское погружение, рекомендую перекусить, попить горячего чаю и тепло одеться. С собой взять тапочки, купальник, большое полотенце. Возможно, придется стоять в очереди, потому лучше захватить халат, - рассказывает Александр. - Специальной подготовки для погружения не нужно, можно окатится холодной водой из душа или просто омыть ей руки и лицо. Окунаться с головой не советую, особенно пожилым людям и имеющим заболевания.

Перед обрядом лучше снять с себя драгоценности, например, кольца и серьги. Ведь если они упадут в иордань – достать их будет почти невозможно.

А так лучше не делать Фото: Дмитрий Ахмадуллин, Владимир Веленгурин, Роман Игнатьев, Юлия Пыхалова.

После не стоит стоять на морозе, надо сразу идти в тепло, растереть тело полотенцем, переодеться в сухую теплую одежду и выпить горячего чая. А вот об алкоголе лучше забыть как до погружения, так и после. Он не согреет, зато может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

... и носки

Свои советы по Крещению представил и Роспотребнадзор по Мурманской области.

Они не сильно отличаются от тех, что рассказали нам «моржи». Помимо прочего в ведомстве советуют посоветоваться с врачом, стоит ли участвовать в обряде. От него лучше отказаться, если есть воспалительные заболевания дыхательной, мочеполовой систем, болезни сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной системы, невриты и другие заболевания. Таким северянам достаточно просто умыться водой из купели.

Перед погружением надо сделать зарядку или даже пробежку. Не выходите на снег босыми ногами. Лучше выбрать что-то нескользящее, например, резиновые тапочки или носки.

- Во избежание общего переохлаждения организма окунаться в воду надо не больше чем на 10-15 секунд, общее время нахождения в проруби не более 1 минуты. Напоминаем, что вода в иордани не пригодна для питья, - уточнили в ведомстве.

Будет ли мороз

Погода - важный фактор на Крещение. Православные ждут морозов, но будут ли они?

Информация от паблика «Погода в Мурманске» может некоторых северян удивить, но далеко не всегда 19 января надо кутаться в 33 одежки.

- Если включать в понятие «мороз» температуру от -20 и ниже, то в нынешнем веке всего лишь три года соответствовали этому званию: 2006, 2014 и 2016. Зато за этот же период было три Крещения с оттепелью: 2005, 2008, 2013. В прошлом году 19 января отметилось околооттепелью: максимальная температура за день составила -0.1. Как-то не совсем приметы работают, не правда ли? - сообщает админ группы.

За 81 год наблюдений метеостанции было 21 Крещение, когда минимальная температура была ниже -20 градусов. Суточный рекорд в Мурманске был установлен 19 января 1948 года: -31.9. Абсолютные минимумы - 6 января 1985 и 27 января 1999, когда было зафиксировано -39.4 градуса.

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