2019-01-16T17:09:08+03:00
Общество

У крещенской купели в Североморске разведут костер

Купание будет организовано в загородном парке, в районе моста через реку Ваенга
Анна СТЕПАНОВА
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Его разведут на площади перед кафе.Его разведут на площади перед кафе.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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В преддверии одного из главных православных праздников у сотрудников МЧС прибавилось работы. Для того чтобы массовые мероприятия во всех уголках Кольского полуострова прошли без сюрпризов, они проверяют безопасность выхода на лед и помогают организовать места для купания.

Накануне, 15 января, специалисты замерили толщину льда на реке Ваенга в Североморске.

– Она составила от 29 до 32 сантиметров, что по требованиям безопасности позволяет находиться на данном объекте, – рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации ЗАТО Североморск Алексей Боргомотов. – Выход к проруби оборудуют специальными мостками. Людей будут пускать малыми группами.

Напомним, купание в честь праздника будет организовано в Североморске в загородном парке, в районе моста через реку. Традиционно рядом с иорданью расположатся палатки с обогревом, где желающие искупаться смогут переодеться. Кроме того, как сообщили в местной администрации, согреться в ночь на 19 января можно будет у большого костра, который разведут на площади перед кафе.

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