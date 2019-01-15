Крещение в Мурманске-2019: перекрытие дорог

СЕГОДНЯ 17:48 2019-01-15T17:48:34+03:00

Кстати, из-за морозной зимы купелей в этот раз обустроят больше, чем в прошлом году. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Главная традиция Крещения - массовые купания в иордани, в специально открытой и освященной купели. Как всегда, окунуться в Мурманске можно будет и в прорубь. Их обычно вырезают во льду в форме креста. Основная площадка в заполярной столице, традиционно, - Семеновское озеро. Именно здесь соберутся православные верующие в ночь с 18 на 19 января.

Учитывать данный факт придется водителям, так как из-за празднования на дорогах города ограничат движение.

– В целях обеспечения безопасности и охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, посвященных встрече Крещения Господня с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января будет запрещена остановка транспорта от остановки «Семеновское озеро» по проспекту Героев-североморцев до улицы Туристов в обоих направлениях, а также по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях, – сообщают в пресс-службе мэрии.

И это не все, в указанное время будет запрещен правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе и въезд на проспект Героев-североморцев с Верхнеростинского шоссе

Напомним, всего по Мурманской области в 2019 году выбрали 14 мест для купания.