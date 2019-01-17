Крещенские купания в ЗАТО Александровск отменяются
В администрации ЗАТО Александровск отменили собственное распоряжение о проведении массовых мероприятий, связанных с Крещением. Напомним, 14 января на ее официальном сайте появилась новость, что традиционные купания пройдут 18 и 19 января. После эту информацию подтвердили и в МЧС Мурманской области, внеся города ЗАТО в список одобренных мест.
Планировалось, что купели будут организованы в Полярном на озере Торфяное, в Снежногорске - на озере Арно и в Гаджиево - на озере за домом № 81. Но сегодня оказалось - все отменяется. Подобное решение принял глава администрации Семен Кауров, он подписал документ, в котором раскрываются причины случившегося.
– Состояние толщины льда на водоемах не соответствует требованиям безопасности. Настоятельно рекомендуем жителям муниципалитета не рисковать собственной жизнью и здоровьем, и не выходить на лед, – рассказали «КП» пресс-службе.
Распоряжение администрации ЗАТО Александровск.
Не повезло также Кандалакше. Там тонкий лед второй год подряд становится помехой для традиции.