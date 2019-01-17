2019-01-17T18:33:41+03:00
Общество

Крещенские купания в ЗАТО Александровск отменяются

Из-за недостаточной толщины льда на водоемах Семен Кауров подписал соответствующее распоряжение
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
По традиции в ледяную воду окунаются те, кто не боится мороза и решает на себе испытать чудодейственные свойства крещенской воды.По традиции в ледяную воду окунаются те, кто не боится мороза и решает на себе испытать чудодейственные свойства крещенской воды.Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

В администрации ЗАТО Александровск отменили собственное распоряжение о проведении массовых мероприятий, связанных с Крещением. Напомним, 14 января на ее официальном сайте появилась новость, что традиционные купания пройдут 18 и 19 января. После эту информацию подтвердили и в МЧС Мурманской области, внеся города ЗАТО в список одобренных мест.

Планировалось, что купели будут организованы в Полярном на озере Торфяное, в Снежногорске - на озере Арно и в Гаджиево - на озере за домом № 81. Но сегодня оказалось - все отменяется. Подобное решение принял глава администрации Семен Кауров, он подписал документ, в котором раскрываются причины случившегося.

– Состояние толщины льда на водоемах не соответствует требованиям безопасности. Настоятельно рекомендуем жителям муниципалитета не рисковать собственной жизнью и здоровьем, и не выходить на лед, – рассказали «КП» пресс-службе.

Распоряжение администрации ЗАТО Александровск.

Распоряжение администрации ЗАТО Александровск.

Не повезло также Кандалакше. Там тонкий лед второй год подряд становится помехой для традиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спецслужбы выезжали в центр Мурманска из-за елки
«Живая классика» запускает серию бесплатных образовательных вебинаров для жителей Мурманской области
Мурманское судно «Кузьма Минин» арестовали в Великобритании
Крещение в Мурманске-2019: праздничные службы в храмах, освящение воды
Мурманские зоозащитники попросили Госдуму отменить ЦВСЖ
Из Мурманска отменили сразу два рейса в Москву и Череповец
Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте вместо пива лекарства
Центр имени Пирогова хочет стать главным по оказанию медпомощи на всей трассе Северного морского пути
Пенсионер из Мончегорска зарезал молодого мужчину из-за мобильника
В Кировске кондуктор высадила 7-летнюю девочку на мороз на незнакомой остановке
В Мурманске уничтожили 60 килограммов киви неизвестного происхождения
В Кировске Всероссийский день снега отметят футболом
В Карелии 36-летний житель Мурманской области разбился на снегоходе
За неделю в Мурманской области 8 человек подхватили грипп
Искатели "Лего" нашли на пляже в Эмиратах записку от мурманских ученых
В Мурманской области цены на бензин подскочили на 50 копеек
В Ковдоре к дереву привязали умирать немецкую овчарку