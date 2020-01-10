Сбербанк подал в суд на Мурманское морское пароходство

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:53:21+03:00

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Некогда процветавшая компания Мурманское морское пароходство сейчас находится в стадии упадка. Ее суда задержаны в разных частях света за долги, перед сотрудниками образовались миллионные задолженности по зарплате, а против руководящих лиц возбуждены уголовные дела.

А в судах разных инстанций только и успевают принимать документы от тех. кому пароходство должно денег.

Так, 24 декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск к компании от Сбербанка. Кредитная организация обратилась по взысканию на заложенное имущество. Ответчиками также выступают ООО "Финансирование и развитие морского судоходства", ОАО "Северное морское пароходство", "Аврора Холдингс Лимитед". Предварительное судебное заседание назначено на 25 марта и состоится в северной столице.

Всего в 2019 году на Мурманское морское пароходство только в Арбитражный суд Мурманской области было подано более двух десятков исковых заявлений от разных компаний. Причина почти всегда одна - общество не платит по долгам. Напомним: пароходство пытались признать банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU