Учредителя Мурманского морского пароходства, в квартире которого нашли редкие картины и антиквариат, отправили под домашний арест
В Мурманск был доставлен учредитель Мурманского морского пароходства Николай Куликов. Он же является председателем Совета директоров.
Напомним, его задержали в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия - незаконном выводе из оборота компании 580 миллионов рублей. Хотя сумма может оказаться больше.
При обыске в квартире Куликова нашли антиквариат и редкие картины: «Поморяне. Вечер» Николая Рериха и «У берега Капри» Ивана Айвазовского.
- Судом была избрана мера пересечения для обвиняемого в виде домашнего ареста на два месяца, - сообщила "КП" пресс-секретарь Октябрьского суда Инна Желонкина.
Под арестом Николай Куликов будет числиться с 17 сентября - это день фактического задержания.
Против него следователями на транспорте возбуждены два уголовных дела, их материалы в суд еще не направлены.
ИСТОЧНИК KP.RU