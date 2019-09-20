2019-09-20T12:14:39+03:00
Происшествия

Учредителя Мурманского морского пароходства, в квартире которого нашли редкие картины и антиквариат, отправили под домашний арест

Его обвиняют в незаконном выводе более 580 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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учредителя Мурманского морского пароходства обвиняют в незаконном выводе средств. Фото: Людмила Щекаучредителя Мурманского морского пароходства обвиняют в незаконном выводе средств. Фото: Людмила Щека
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В Мурманск был доставлен учредитель Мурманского морского пароходства Николай Куликов. Он же является председателем Совета директоров.

Напомним, его задержали в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия - незаконном выводе из оборота компании 580 миллионов рублей. Хотя сумма может оказаться больше.

При обыске в квартире Куликова нашли антиквариат и редкие картины: «Поморяне. Вечер» Николая Рериха и «У берега Капри» Ивана Айвазовского.

- Судом была избрана мера пересечения для обвиняемого в виде домашнего ареста на два месяца, - сообщила "КП" пресс-секретарь Октябрьского суда Инна Желонкина.

Под арестом Николай Куликов будет числиться с 17 сентября - это день фактического задержания.

Против него следователями на транспорте возбуждены два уголовных дела, их материалы в суд еще не направлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Источник: у задержанного учредителя Мурманского морского пароходства нашли редкие картины и антиквариат
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