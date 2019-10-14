2019-10-14T09:36:58+03:00
Общество

Все моряки с арестованного судна "Всеволод Белецкий" Мурманского морского пароходства вернулись домой

Последние четыре члена экипажа улетели из Калькутты
Мария ПАШЕНКОВА
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Экипаж "Всеволода Белецкого" два года не мог вернуться домой. Фото: murmansk.bezformata.comЭкипаж "Всеволода Белецкого" два года не мог вернуться домой. Фото: murmansk.bezformata.com
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В ноябре 2017 года в Индии был арестован сухогруз Мурманского морского пароходства "Всеволод Белецкий". Судно вместе с экипажем застряло в порту Халдия. Причиной неприятной ситуации стали долги за обслуживание: заполярная компания не заплатила местным за продовольствие, технические осмотры и т.д.

Почти два года наши соотечественники томились на чужбине. Их положение было более чем плачевным. Пароходство, у которого в последнее время были серьезные финансовые трудности, забыло о работниках. У них почти закончилась провизия, чистая питьевая еда, топливо. Денег моряки тоже не видели. У мужчин начались проблемы со здоровье.

Они писали письма, бились, чтобы им дали вернуться домой. Но удалось это только сейчас. Напомним, в первую неделю октября пять членов экипажа смогли улететь в Мурманск. Теперь настал черед остальных.

- Практически в ручном режиме Генконсульству удалось организовать отправку на родину российских моряков, остававшихся на борту стоящего в порту Халдия теплохода "Всеволод Белецкий". Последние четверо членов экипажа судна рано утром 12 октября вылетели из аэропорта Калькутты в Россию, - рассказали в Генеральном консульстве России в Калькутте.

Против руководства Мурманского морского пароходства, в том числе и бывшего, возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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