2019-10-05T17:32:19+03:00
Общество

Пять членов экипажа сухогруза «Всеволод Белецкий» едут в Мурманск

Генкольсуство России в Калькутте делает все, чтобы домой вернулись и оставшиеся четыре моряка
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Пять человек экипажа "Всеволода Белецкий" уже возвращаются домой. Фото: murmansk.bezformata.comПять человек экипажа "Всеволода Белецкий" уже возвращаются домой. Фото: murmansk.bezformata.com
Изменить размер текста:

Сразу несколько судов Мурманского морского пароходства застряли в разных уголках мира из-за долгов компании. Один из них – сухогруз «Всеволод Белецкий», экипаж которого на грани отчаянья. Как сообщают мурманские моряки в письме, опубликованном в соцсетях, в порту Халдия в Индии они стоят уже 11 месяцев – запас продовольствия и медикаментов на исходе. После обнародования бедственного положения судьбой экипажа «Всеволода Белецкого» занялось Генеральное консульство России в Калькутте.

- Сейчас дипломаты делают все возможное, чтобы вернуть на родину попавших в сложную ситуацию моряков: в режиме реального времени взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, а также руководством ОАО «Мурманское морское пароходство», - сообщает ведомства в своем аккаунте в Facebook. – В ходе консульских посещений россиянам передают продукты питания и медикаменты, а врач Генконсульства оказывает экипажу консультационную медицинскую помощь.

Дипломатам удалось добиться от местных властей разрешения на выезд из Индии пяти моряков, которые вылетели в Мурманск 2 октября. Теперь все усилия направлены на то, чтобы и оставшиеся четыре члена экипажа сухогруза могли отправиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туристы из Индонезии спели в автобусе «Happy Birthday, Мурманск!»
В ГИБДД проверяют информацию, что сотрудник мэрии Мурманска пересек двойную сплошную
В Мурманске девочка-подросток попала под троллейбус
В Апатитах появилось 13,5 квадратных метров космоса
Андрей Чибис поздравил Мурманск с Днем рождения
Мурманчанин стал лауреатом международного фотоконкурса
В Североморске в страшном ДТП погибла семья из трех человек
Кандалакша проводит в последний путь участника Сталинградской битвы
В Мурманске наградили лучших заполярных педагогов
Мужчине разбили голову в мурманском баре за просьбу позвонить
Из Мурманска в Североморск-3 начнет курсировать автобус
По торговому центру в Мурманске водили тигра
Решение полиции по утопленному в реке Кола мопсу проверяет прокуратура
В Умбе заработавшая котельная на торфе... встала
В Мурманске сотрудники "Громады" с топорами взяли здание бани
Двух пьяных водителей из Мурманской области, попавшихся несколько раз, ждет крупный штраф и колония
Водителей предупреждают о снежной каше на дороге в Норвегию
Спортсменки из Мурманской области взяли на чемпионате России по воздушно-спортивной атлетике "серебро" и "бронзу"