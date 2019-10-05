Пять членов экипажа сухогруза «Всеволод Белецкий» едут в Мурманск

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-05T17:32:19+03:00

Генкольсуство России в Калькутте делает все, чтобы домой вернулись и оставшиеся четыре моряка

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Сразу несколько судов Мурманского морского пароходства застряли в разных уголках мира из-за долгов компании. Один из них – сухогруз «Всеволод Белецкий», экипаж которого на грани отчаянья. Как сообщают мурманские моряки в письме, опубликованном в соцсетях, в порту Халдия в Индии они стоят уже 11 месяцев – запас продовольствия и медикаментов на исходе. После обнародования бедственного положения судьбой экипажа «Всеволода Белецкого» занялось Генеральное консульство России в Калькутте.

- Сейчас дипломаты делают все возможное, чтобы вернуть на родину попавших в сложную ситуацию моряков: в режиме реального времени взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, а также руководством ОАО «Мурманское морское пароходство», - сообщает ведомства в своем аккаунте в Facebook. – В ходе консульских посещений россиянам передают продукты питания и медикаменты, а врач Генконсульства оказывает экипажу консультационную медицинскую помощь.

Дипломатам удалось добиться от местных властей разрешения на выезд из Индии пяти моряков, которые вылетели в Мурманск 2 октября. Теперь все усилия направлены на то, чтобы и оставшиеся четыре члена экипажа сухогруза могли отправиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU