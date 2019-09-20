Застрявший в Индии экипаж теплохода "Всеволод Белецкий" на грани отчаяния: нет денег, воды и еды

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-20T15:19:46+03:00

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Мурманское морское пароходство в последние дни одно из главных ньюсмейкеров. Громким стало задержание учредителя и председателя совета директоров Николая Куликова. Сейчас он помещен под домашний арест.

А пока расследуются уголовные дела в отношении руководства пароходства, простые моряки не могут вернуться на родину. Напомним, сразу несколько судов стоят в разных уголках света из-за долгов пароходства. Один из них - теплоход "Всеволод Белецкий". Его тюрьмой стал порт Халдия в Индии.

Моряки разместили в сети письмо, в котором просят помощи. Они честно говорят - сил больше терпеть. На борту постоянно ссоры и скандалы.

- На судне находится 9 человек. Наше моральное состояние на грани отчаяния: мы уже более 4 месяцев не получали заработную плату; смена экипажа не осуществляется - есть члены находящиеся здесь в районе 11 месяцев; запасы продовольствия постоянно на исходе - прием пищи раз в день, - пишет экипаж теплохода. - Нет мытьевой воды - экипаж грязный, не работают санузлы; запасы топлива скудны - электричество подается на 3 часа в сутки (2 часа утром и 1 час вечером), остальное время сидим в темноте; не работает кондиционер - жара в Индии 35-40 градусов, двери наружного контура и иллюминаторы открыты, т.к. стоим между двумя угольными причалами, то в жилых помещениях слой черной пыли; запасы судовой аптечки на исходе - у всего экипажа кожные, желудочные заболевания разной степени, недалеко и до инфекционных.

С их слов, в пароходстве на проблему никак не реагируют. Двери офиса в Мурманске закрыты, родственникам не у кого даже спросить, что происходит. Морякам тоже не отвечают ни на звонки, ни на электронные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU