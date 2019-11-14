2019-11-14T11:13:25+03:00
Происшествия

Мурманское морское пароходство выплатило 86 миллионов рублей по зарплатным долгам

Полностью закрыть финансовую дыру планируют до конца года
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманское морское пароходство нашло деньги на зарплату своим сотрудникам. Фото: karhu53.livejournal.comМурманское морское пароходство нашло деньги на зарплату своим сотрудникам. Фото: karhu53.livejournal.com
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В четыре раза по сравнению с сентябрем выросла сумма, которую Мурманское морское пароходство выплатило своим сотрудникам, чтобы закрыть долги по зарплате. Напомним, два месяца назад на платежи было выделено почти 20 миллионов рублей, сейчас это уже 85,7 миллионов.

Об этом стало известно на совещании в Мурманске, которое провел и.о. руководителя Северо -Западного управления следственного комитета России Павел Выменц.

- Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России продолжаются расследования уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, сокрытия налогов и злоупотребления полномочиями руководством и членом совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в этом году были задержаны бывший генеральный директор пароходства Алексей Глазунов и учредитель Николай Куликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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