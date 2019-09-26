2019-09-26T16:22:17+03:00
Общество

Сотрудникам Мурманского морского пароходства, которые месяцами не видели зарплату, вернули долг

Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники Мурманского морского пароходства получили долгожданные зарплаты.Сотрудники Мурманского морского пароходства получили долгожданные зарплаты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На прошлой неделе под домашний арест попал учредитель и председатель совета директоров Мурманского морского пароходства Николай Куликов. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, в результате чего из оборота компании за несколько лет было выведено почти 580 миллионов рублей.

Из-за этого пароходство оказалось в долговой яме, а сотрудники месяцами не видели зарплаты. Экипажи судов застряли в разных уголках земного шара.

Ситуацию взяли на контроль следователи, и теперь работники получили наконец свои деньги.

- В ходе предварительного следствия приняты меры по обеспечению выплаты заработной платы, при этом в настоящее время в результате принятых мер удалось добиться перечисления заработной платы на сумму более 20 миллионов рублей. Кроме того, обеспечено и контролируется перечисление денежных средств адресно, непосредственно каждому работнику пароходства. По имеющейся у следствия информации в ближайшее время выплаты заработной платы будут продолжены, - рассказали в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Напомним, ранее под домашний арест был помещен бывший директор пароходства Алексей Глазунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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