2019-12-17T18:13:06+03:00
Происшествия

В Мурманске на суд по делу Шубина пригласили генеральную прокуратуру

Первое заседание отложили аж на три недели
Варвара РУСЛАНОВА
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В Октябрьском суде Мурманска первое заседание по новому делу Шубина отложили.В Октябрьском суде Мурманска первое заседание по новому делу Шубина отложили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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И снова внимание общественности приковано к Октябрьскому суду, где вновь рассматривают дело энергомагната и экс-советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина.

Напомним: на этот раз истцом является сам олигарх, который намерен возместить моральный ущерб за незаконное уголовное преследование. Минувшим летом правоохранительные органы намеревались к полученному Геннадием Шубиным в 2015 году сроку добавить еще три года. На этот раз за хищения в «Кандалакшаводоканалае». Однако служители Фемида вынесли оправдательный приговор, и олигарх намерен поквитаться со своими обидчиками и получить полмиллиона рублей.

- Судебное заседание отложили на 14 января. Причин две. Во-первых, получение повестки формально не подтвердило главное управление следственного комитета России. А во-вторых, в качестве третьего лица суд намерен привлечь генеральную прокуратуру России, поскольку заместитель главы именно этого ведомства утверждал обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях в «Кандалакшаводоканал», - рассказал подробности первой встречи в суде адвокат Александр Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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