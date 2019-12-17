2019-12-17T12:30:39+03:00
Происшествия

Мурманский олигарх Геннадий Шубин требует у казначейства полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Первое заседание состоится сегодня в Октябрьском суде
Варвара РУСЛАНОВА
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Моральный вред за незаконное уголовное преследование Геннадий Шубин оценил в полмиллиона рублей. Фото: vesti.ruМоральный вред за незаконное уголовное преследование Геннадий Шубин оценил в полмиллиона рублей. Фото: vesti.ru
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Судебные тяжбы уже конек олигарха и бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина. Напомним: после того, как в августе 2015 года суд вынес ему обвинительный приговор в деле о многомиллионных хищениях, отправив бывшего директора ОАО «Колэнергосбыт» на 12 лет в колонию общего режима, Шубин пытался опротестовать решение, но безрезультатно. Потом служители Фемиды рассматривали дело о хищениях в «Кандалакшаводоканале», где обвиняемым также выступал энергомагнат, но в этот раз суд встал на сторону олигарха.

И вот дело Шубина снова в Октябрьском суде. Правда, на этот раз истец он сам. А вот ответчик – Управление федерального казначейства по Мурманской области. В качестве третьего лица выступает главное управление Следственного комитета России.

- Моральный вред за незаконное уголовное преследование Геннадий Валерианович оценил в 500 тысяч рублей. Сумма эта вполне адекватная, учитывая нашу судебную практику, - рассказал «КП» подробности адвокат олигарха Александр Панфилов.

17 ноября в 14.30 в Октябрьском суде состоится только первое заседание. И шансов, что оно же будет окончательным, крайне мало. Такие процессы – дело не быстрое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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