Энергетическому магнату Геннадию Шубину просят добавить к сроку еще три года

Четыре года назад 5 августа Октябрьский районный суд города Мурманска вынес обвинительный приговор Геннадию Шубину и его подельникам.

Напомним, энергомагната и других обвинили в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также лицом с использованием своего должностного положения. В период с 2008 по 2012 годы преступная группа под руководством Шубина похитила свыше 1,8 миллиарда рублей. Часть денег была взята у Сбербанка как кредит.

Геннадий Шубин получил 12 лет лишения свободы и штраф в 2 миллиона рублей, а также был лишен права занимать руководящие должности. Александр Хазов - 9 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона, Михаил Бородулин - 7 лет.

Но на этом судебная тяжба не закончилась. Ведь Шубину и другим вменяют и другие преступления. Процесс по ним еще идет. В частности дела касаются "Кандалакшаводоканала".

По версии следствия, в 2010-2011 годах руководители предприятия Геннадий Шубин, Кирилл Попов, Поборчий, Евгений Морозов и Николай Ерашкин привели его к банкротству, т.к. плату за коммунальные услуги от местных жителей расходовали на иные цели,. Ущерб составил более 18 миллионов рублей.

Нефедов и Шубин при этом похитили более 6 тысяч тонн мазута у "РесурсИнвест" и продали его за 100 миллионов рублей. Также энергомагнат с группой лиц похитил выданные в качестве кредитов денежные средства Сбербанка на общую сумму 820 миллионов рублей.

В апреле прошлого года Октябрьский суд зарегистрировал новое дело в отношении Шубина (его обвиняют сразу по нескольким пунктам статьи "Мошенничество": ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.201 ч.2; ст.159 ч.4 УК РФ). Фигурантами также стали: Кирилл Попов, Евгений Морозов, Николай Ерашкин и Виталий Поборчий (у всех "Злоупотребление полномочиями"), Максим Нефедов (Мошенничество). В отношении Ерашкина и Морозова уголовное преследование было прекращено. А вот остальные ждут вердикта Фемиды.

- До начала прений сторон суд по инициативе защиты лишил статуса потерпевшего Кирюшкина, выкупившего дебиторскую задолженность "РесурсИнвест" и признанного на этом основании потерпевшим. Об абсурдности данного решения защита заявляла еще на следствии, - прокомментировал ход дела адвокат Александр Панфилов. - В судебных прениях гособвинители просили добавить к сроку, назначенному судом по первому приговору Шубину, еще три года лишения свободы. Максиму Нефедову попросили пять лет лишения свободы. Всех подсудимых по эпизоду с "Кандалакшаводоканал" признать виновными и освободить от наказания с истечением сроков давности. Защита и все подсудимые просили вынести по делу оправдательный приговор.

Реплики и последнее слово подсудимых запланированы на 25 июня.