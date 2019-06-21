2019-06-21T12:01:18+03:00
Происшествия

Энергетическому магнату Геннадию Шубину просят добавить к сроку еще три года

Защита настаивает на оправдательном приговоре
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В апреле прошлого года Октябрьский суд зарегистрировал новое дело в отношении Шубина. Фото: ГТРК "Мурман"В апреле прошлого года Октябрьский суд зарегистрировал новое дело в отношении Шубина. Фото: ГТРК "Мурман"
Изменить размер текста:

Четыре года назад 5 августа Октябрьский районный суд города Мурманска вынес обвинительный приговор Геннадию Шубину и его подельникам.

Напомним, энергомагната и других обвинили в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также лицом с использованием своего должностного положения. В период с 2008 по 2012 годы преступная группа под руководством Шубина похитила свыше 1,8 миллиарда рублей. Часть денег была взята у Сбербанка как кредит.

Геннадий Шубин получил 12 лет лишения свободы и штраф в 2 миллиона рублей, а также был лишен права занимать руководящие должности. Александр Хазов - 9 лет лишения свободы и штраф в 1,5 миллиона, Михаил Бородулин - 7 лет.

Но на этом судебная тяжба не закончилась. Ведь Шубину и другим вменяют и другие преступления. Процесс по ним еще идет. В частности дела касаются "Кандалакшаводоканала".

По версии следствия, в 2010-2011 годах руководители предприятия Геннадий Шубин, Кирилл Попов, Поборчий, Евгений Морозов и Николай Ерашкин привели его к банкротству, т.к. плату за коммунальные услуги от местных жителей расходовали на иные цели,. Ущерб составил более 18 миллионов рублей.

Нефедов и Шубин при этом похитили более 6 тысяч тонн мазута у "РесурсИнвест" и продали его за 100 миллионов рублей. Также энергомагнат с группой лиц похитил выданные в качестве кредитов денежные средства Сбербанка на общую сумму 820 миллионов рублей.

В апреле прошлого года Октябрьский суд зарегистрировал новое дело в отношении Шубина (его обвиняют сразу по нескольким пунктам статьи "Мошенничество": ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.201 ч.2; ст.159 ч.4 УК РФ). Фигурантами также стали: Кирилл Попов, Евгений Морозов, Николай Ерашкин и Виталий Поборчий (у всех "Злоупотребление полномочиями"), Максим Нефедов (Мошенничество). В отношении Ерашкина и Морозова уголовное преследование было прекращено. А вот остальные ждут вердикта Фемиды.

- До начала прений сторон суд по инициативе защиты лишил статуса потерпевшего Кирюшкина, выкупившего дебиторскую задолженность "РесурсИнвест" и признанного на этом основании потерпевшим. Об абсурдности данного решения защита заявляла еще на следствии, - прокомментировал ход дела адвокат Александр Панфилов. - В судебных прениях гособвинители просили добавить к сроку, назначенному судом по первому приговору Шубину, еще три года лишения свободы. Максиму Нефедову попросили пять лет лишения свободы. Всех подсудимых по эпизоду с "Кандалакшаводоканал" признать виновными и освободить от наказания с истечением сроков давности. Защита и все подсудимые просили вынести по делу оправдательный приговор.

Реплики и последнее слово подсудимых запланированы на 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он как зомби, все время к ней тянется»: суд арестовал разведчика, который похитил свою бывшую жену — чемпионку по бегу
В Новосибирске избрали меру пресечения Ярославу Фокину, который на угнанной машине увез свою экс-супругу на пикник. За бывшего силовика заступается его отец и пенсионерка-колясочница
«Приворот сделала, будто веревками привязала»: родные похитителя спортсменки обвинили его жертву в колдовстве
Спецназовец уволился из части и похитил свою экс-супругу - бегунью Елену Рухляду. Родные бывшего военного уверены: в этой истории нашлось место не только любви и ревности, но и магии
Новости 24
В Апатитах из-за мужчины, хранившего дома порох и патроны, эвакуировали его соседей
В Мурманске простятся с хозяйкой салона красоты, погибшей на рабочем месте
НТВ покажет премьеру фильма "Семь пар нечистых", действия которого происходят в Мурманске
Водитель, который проехал на машине по живой собаке, находится в Мурманске
Полиция Мурманска нашла мужчин, установивших гроб на машину у детского садика
В реке Йоканьга на порогах перевернулась лодка, погиб инструктор туристической фирмы
В Мурманске ищут молодого человека, который спас девушку
Электромонтер горно-металлургического предприятия в Мончегорске погиб от удара током
На выходных в Мурманской области похолодает до 0 градусов
В Мурманске простятся с погибшим в Крыму молодым биатлонистом
В Мурманске мотоцикл с флагом Конфедерации не поделил дорогу с Toyota
Мурманские активисты узнали судьбу бывшего парка аттракционов на улице Буркова
В Мончегорске женщина на машине задавила собаку на глазах у хозяйки
В Кольском научном центре синтезировали уникальный материал
Мурманчанин в Санкт-Петербурге стал жертвой чайных промоутеров
Чистка и промывка топливной системы в Север-Авто всего за 1 880 р.
В Мурманской области могут ввести социальную поддержку для тех, кому нужны зубные протезы
В Мурманске должник нашел 44 тысячи рублей на ЖКХ ради отпуска в Турции
В Североморске 17-летний парень угнал машину с автосервиса и устроил ДТП, в котором погибли два его друга
Житель Полярных Зорь потерял паспорт и нарвался на мошенников
Ковдорской больнице дадут 21 миллион рублей на покупку нового оборудования