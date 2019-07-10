Суд Мурманска оправдал Геннадия Шубина по делу о хищениях на "Кандалакшаводоканале"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-10T11:25:19+03:00

Экс-советник губернатора мог получить дополнительные три года к своему сроку

Изменить размер текста: A A

9 июля в Октябрьском суде Мурманска состоялось оглашение приговора по делу бывшего советника губернатора Геннадия Шубина и его знакомых. Их обвиняли в хищении денег и топлива на "Кандалакшаводоканале".

Напомним, ранее он уже был осужден на 12 лет лишения свободы и мог получить дополнительные три года к своему сроку.

Защита надеялась на оправдательный приговор и получила его.

- По эпизоду причинения вреда ГОУП "Кандалакшаводоканал" все подсудимые полностью оправданы! Суд счел недоказанным совершение инкриминируемого им преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (первоначально следствие квалифицировало действия оправданных и вовсе по "тяжкой" ч. 2 ст. 201 УК РФ). За Шубиным, Поповым и Поборчим признано право на реабилитацию. По эпизоду хищения нефтепродуктов ООО "ТД РесурсИнвест" суд, как и просила защита, переквалифицировал действия Шубина и Нефедова на "предпринимательскую" с. 159.4 ч.3 УК РФ и освободил их от наказания в связи с истечением срока давности. Исковое заявление потерпевшего оставлено без удовлетворения, арест с имущества Нефедова снят, - сообщил адвокат Александр Панфилов, который представлял интересы обвиняемых.

Расследование этого уголовного дела длилось семь лет. Напомним, ранее с бывшего спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира сняли судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU