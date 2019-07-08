2019-07-08T12:07:03+03:00
Происшествия

С экс-спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира сняли судимость

Она мешала бывшему политику работать
Мария ПАШЕНКОВА
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Суд снял с Василия Шамбира судимость. Фото: Елена КОВАЛЕНКОСуд снял с Василия Шамбира судимость. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В 2016 году Октябрьский суд Мурманска вынес приговор по делу экс-спикера Мурманской областной Думы Василия Шамбира. Напомним, его признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Оказалось, что бывший парламентарий увел 270 миллионов рублей у Кандалакшского опытного машиностроительного завода,когда был его генеральным директором. А действовал он в интересах Геннадия Шубина, который тоже получил срок, а теперь может "нарастить" его еще на три года по новому уголовному делу.

Василий Шамбир пытался обжаловать приговор, но все равно отправился отбывать срок. Правда, в колонии Сегежи он пробыл недолго и вышел по условно-досрочному освобождению в декабре 2017 года.

В мае этого года Шамбир обратился в Люблинский районный суд Москвы с просьбой о снятии судимости. Она мешала ему работать. В конце июня суд удовлетворил ходатайство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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