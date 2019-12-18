В Шонгуе начался заключительный этап строительства нового моста через реку Колу

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-18T08:48:22+03:00

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Чудеса случаются! Главное верить и, разумеется, действовать. Так под Новый 2020 год исполнится мечта 1038 жителей Шонгуя – в поселке появится мост, который свяжет поселок с противоположным берегом реки Колы.

Напомним: еще весной здесь было даже две переправы. Но сначала ледоход унес понтонный мост, а потом сгорел и рухнул и второй, находящейся уже много лет в аварийном состоянии. Жителям пришлось до воинской части и дач, что на том берегу, добираться в объезд. Губернатору Мурманской области Андрею Чибису это не понравилась и деньги на решение проблемы пришлось все-таки искать. Кстати, власти не стали наступать на те же грабли и заказали более надежный мост. Уже в ноябре на обоих берегах Колы закипела работа.

- Оставшиеся от сгоревшего моста конструкции демонтированы. Берега реки отсыпаны, а в месте будущей переправы установлены две ряжи. Каждая весит 180 тонн и состоит из камней и бревен, обшитых металлом, который надежно защитит их от натиска ледохода, - рассказывают подробности в администрации Кольского района.

Утром 17 декабря на стройке начался заключительный этап: прибыл автокран грузоподъемностью 90 тонн, который и соединит два берега реки стальной конструкцией. На уже готовые ряжи установят четыре железные балки. Потом рабочие соединят каркас поперечными крепежами, которые сделают мост прочным и надежным.

- Грузоподъемность конструкции – более 40 тонн. Планируется, что все работы на объекте завершатся до 25 декабря, - отмечают в администрации Кольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU