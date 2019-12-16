В Шонгуе до сих пор не могут построить многострадальный мост - причина в монументальности

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-16T10:33:01+03:00

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Два месяца назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал распоряжение, чтобы к 10 ноябрю новый понтонный мост в Шонгуе стоял. Напомним: предыдущая конструкция, щедро подаренная местному населению военными, уплыла вместе с ледоходом еще весной.

Чтобы возвести новую переправу, в администрации Кильдинстроя, к которой относится Шонгуй, даже объявили режим ЧС. Деньги из своих резервных фондов также выделили Кольский район и Мурманская область. С миру по нитке собрали 21 миллион 400 тысяч рублей. Но моста как не было, так и нет. По крайней мере, именно так считают те, кто не живет в Шонгуе и не видит кипящей работы на обоих берегах реки Колы.

- Во-первых, в последний момент решили приобрести не понтонный мост, которому, как и его предшественнику, будет грозить каждый год ледоход, а более серьезную конструкцию ВАР. Этот разборный мост ставится не на воду, а на ряжи, - рассказал источник «КП», знакомый с ситуацией. – Во-вторых, переправу решено возводить на месте сгоревшего и рухнувшего моста. Работы идут полным ходом. Каркасы ряжи в реке готовы, сама 86-метровая конструкция собрана. Осталось перекинуть ее на тот берег.

Правда, для этого нужны тяжелые краны, которые пока найти в регионе не удается. Как только техника придет и выполнит свою работу, мост будет готов к открытию. Пока есть все основания полагать, что случится это до Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU