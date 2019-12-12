Список пострадавших в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" 12 декабря 2019 года
Утром 12 декабря в Мурманске на 35 судоремонтном заводе загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте. Предварительная причина пожара - возгорание горючих материалов во время сварочных работ.
Как сообщили в правительстве Мурманской области, в ЧП пострадали 10 человек, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ситуацию на контроле держит министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
"Пятый канал" опубликовал список пострадавших в пожаре. Двое из них - военные, они получили ожоги верхних дыхательных путей. Один человек получил черепно-мозговую травму, остальные отравились продуктами горения.
1. Боровков С. — 1985 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу имени Баяндина;
2. Чанаев И. — 1988 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
3. Беляев И. 1988 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
4. Меженцев Н., 1999 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
5. Заварзин В., 1989 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
6. Брюшинин М., 1992 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
7. Барковский Д., 1990 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
8. Афанасьев Р., 1984 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
9. Толмачев Р., 1992 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
10 Марянин П., 1984 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр.
К месту происшествия стянуты экстренные службы. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Два человека числятся пропавшими без вести.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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