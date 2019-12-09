2019-12-09T09:18:23+03:00
Общество

В Мурманске появится новый жилой комплекс

Его построят на Северном проезде в 402 микрорайоне
Мария ПАШЕНКОВА
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Новый комплекс построят на Северном проезде. Фото: vk.com/murmansk_public_spaceНовый комплекс построят на Северном проезде. Фото: vk.com/murmansk_public_space
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Новые дома в Мурманской области строят не так уж часто. Одни из самых крупных сданных за последнее время объектов - многоэтажка на проспекте Кольском в столице Заполярья и социальное жилье. Хотя по данным Мурмансктата, в 2019 году у нас появилось 199 новых домов.

Однако в последнее время одно за другим появляются сообщения, что Мурманск будет активно застраиваться. Есть планы на преображение Больничного городка, переделке Росляково, появлению большого комплекса у Абрам-мыса. А теперь стало известно, что в 402 микрорайоне, на Северном проезде, сделают новый жилой комплекс.

Всего в дело пойдет 21 тысяча квадратных метров земли. Здесь построят несколько многоэтажных домов (в них смогут заехать ориентировочно 500 человек), спортивные и детские площадки, подземные гаражи и наземные парковки. Также территорию озеленят.

Новый комплекс создадут так, чтобы его жителям было удобно. Например, расстояние до ближайшего детского сада составит 290 метров, до школы 436 метров, до магазина - 236 метров.

- Въезды-выезды на образуемый земельный участок предполагаются к размещению со стороны улиц Кильдинской и Папанина, - говорится в документации объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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