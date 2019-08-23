2019-08-23T16:10:27+03:00
Недвижимость

За 2019 год в Мурманской области построили 199 домов

А в пользовании жильцов теперь имеется 223 квартиры
Наталья ЛОБАНОВА
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Фото: Алексей Мкртчян.Фото: Алексей Мкртчян.
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Дела в строительной отрасли Кольского региона на сегодняшний день обстоят не самым лучшим образом. За этот год в Мурманске, например, был построен лишь один многоэтажный дом. Тем не менее, Мурманскстат представил северянам занятную статистику про новостройки.

Так, за первое полугодие 2019 года частные застройщики возвели 199 домов. Общая площадь новоиспеченных построек составила 23,4 тысячи квадратных метров или 93% от общего объема жилья. Помимо этого, для пользования горожан подготовили 223 квартиры общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что совсем недавно «КП» писала о свежей стоимости квадратного метра жилья в Заполярье.

- Объем работ в строительной отрасли превысил 30 миллионов рублей с начала года, а в июле 2019 года составил 4126,5 миллионов рублей, - говорится в докладе Мурманскстата по социально-экономическому положению региона.

Судя по данным показателям, индивидуальное строительство в Заполярье все же идет, хоть и далеко не полным ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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