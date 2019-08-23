2019-08-23T14:46:58+03:00
Недвижимость

Цена за квадратный метр жилья в Мурманске за год выросла на 11 тысяч

Теперь кусочек недвижимости в столице Заполярья стоит около 56 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Самое дешевое жилье оказалось в Ревде.Самое дешевое жилье оказалось в Ревде.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную цену квадратного метра жилого помещения в городах региона на третий квартал 2019 года.

В Мурманске стоимость квадратного метра оценивается в 56 тысяч рублей. Город лидирует в расценках по Кольскому краю.

Кола немного отстает от первого места. Здесь стоимость квадратного метра составила 43 583 рубля. Довольно дорогим по расценкам городом стал и Североморск. В столице Северного флота цена в 36 937 рублей.

- В таких крупных городах области, как Кировск и Апатиты придется заплатить за квадратный метр жилья 23 715 рублей и 20 207 рублей соответственно. В Мончегорске нужно отдать плату в 20 тысяч рублей, а в Кандалакше чуть больше – 24 500, - гласят данные правительства региона.

Наиболее дешевые цены за квадратный метр оказались у Ревды (10 609 рублей), Никеля (11 189 рублей), Пушного (12 270 рублей) и Ловозера (12 500 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24