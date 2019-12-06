В Мурманске переделают район Росляково

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-06T09:53:00+03:00

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Строить на Севере непросто. В последние десятилетия даже в Мурманске появилось не так много новых домов и дорог. Не говоря уже о том, что о реконструкции целых кварталов и микрорайонов даже не помышляли.

Но у главы региона и руководства города амбициозные планы на ближайшие года. Например, Андрей Чибис сообщил, что на месте Больничного городка с его "деревяшками" появятся новостройки. Также идет работа над Арктическим научно-образовательным центром и проектом "Новый Мурманск", который может вырасти на западном берегу Кольского залива.

Теперь же стало известно, что "перекроить" хотят Росляково. Работы будут идти в рамках муниципальной программы "Градостроительная политика" на 2018 - 2024 годы.

Всего объектом интереса комитета градостроительства и территориального развития стали три гектара земли в Ленинском округе. Что же именно сделают? На улице Молодежная снесут дом №6, реконструируют дома №1 и №2, уберут гараж и построят магазин.Также на преобразуемой территории сделают спортивную площадку, проезды, тротуары, детские площадки, гостевые автостоянки, проведут озеленение.

До 12 декабря проект находится на обсуждении - посмотреть его можно на портале "Открытый электронный регион."

ИСТОЧНИК KP.RU