В Мурманске переделают район Росляково
Строить на Севере непросто. В последние десятилетия даже в Мурманске появилось не так много новых домов и дорог. Не говоря уже о том, что о реконструкции целых кварталов и микрорайонов даже не помышляли.
Но у главы региона и руководства города амбициозные планы на ближайшие года. Например, Андрей Чибис сообщил, что на месте Больничного городка с его "деревяшками" появятся новостройки. Также идет работа над Арктическим научно-образовательным центром и проектом "Новый Мурманск", который может вырасти на западном берегу Кольского залива.
Теперь же стало известно, что "перекроить" хотят Росляково. Работы будут идти в рамках муниципальной программы "Градостроительная политика" на 2018 - 2024 годы.
Всего объектом интереса комитета градостроительства и территориального развития стали три гектара земли в Ленинском округе. Что же именно сделают? На улице Молодежная снесут дом №6, реконструируют дома №1 и №2, уберут гараж и построят магазин.Также на преобразуемой территории сделают спортивную площадку, проезды, тротуары, детские площадки, гостевые автостоянки, проведут озеленение.
До 12 декабря проект находится на обсуждении - посмотреть его можно на портале "Открытый электронный регион."
ИСТОЧНИК KP.RU