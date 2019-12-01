За бродячих собак, которые нападают на жителей Полярного, взялся следственный комитет

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-01T11:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее время можно подумать, что в Полярном происходит настоящая катастрофа. И не зря. Местные жители боятся выходить из дома: по городу бегают собаки, которые уже неоднократно нападали на людей. На проблему обратил внимание губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона поручил разобраться с опасной ситуацией. А сейчас этим делом заинтересовался и следственный комитет.

Первым «звоночком» для следователей стала публикация о нападении стаи собак на жителя Полярного 29 ноября. - На сегодняшний день проводится процессуальная проверка, в ходе которой следствие даст правовую оценку фактам нападения стаи собак на человека, опубликованным в СМИ. Сотрудники СК РФ по Мурманской области опросят очевидцев произошедшего, и тех, кто обладает информацией о случившемся. Также в администрации ЗАТО Александровск будут получены сведения об организации отлова бродячих животных, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина. Напомним: проблемы северян с бродячими собаками в Полярном начались еще 19 ноября, когда дворняги напали на 8-летнюю школьницу, которая шла на учебу. После этого случая псы успели покусать еще несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU