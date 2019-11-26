Братья меньшие или враги: В Полярном собаки нападают на детей

Собака бывает кусачей только от жизни собачей? Выходит, что так. В Полярном на минувшей неделе случилась буквально эпидемия агрессии братьев наших меньших – сразу три случая нападения на детей. Журналисты разбирались в ситуации, кто виноват и что делать.

Ни дня без укуса

Восстановим хронологию событий. Первая атака случилась 19 ноября.

«По дороге в школу на мою дочь напала стая бездомных собак, от серьезных телесных повреждений ребенка спас теплый зимний костюм, брюки порваны... Заявление в полицию написали. Это уже не первый случай в Полярном за последнее время», – написала в соцсетях мама пострадавшей школьницы.

Как заверили «КП» в администрации, в этот же день в ходе рейда отловили 10 собак в Гаджиево, Оленьей Губе и Полярном, в том числе и в районе, где случилось нападение. Однако это не помогло. 22 ноября ЧП повторилось.

- Примерно в 11.45 я гуляла с ребенком на детской площадке. Из-за дома № 10 на улице Гаджиева выбежала стая собак, штук семь, наверное, - описывает события Анна Михеева. – Возле ларька с шаурмой катался ребенок, собаки его увидели и кинулись всей оравой. Ребенок закричал.

Через сутки случилась новая беда.

- В районе 19-20 часов мой семилетний сын и его одноклассница поднимались по лестнице, которая ведет к гимназии. Непонятно откуда выбежал большой пес и напал на моего сына. Стал кусать руки и ноги. Ребенок очень испугался, пес начал отгонять его на проезжую часть. Слава богу, шла добрая женщина и отогнала этого пса, - рассказала Ольга Трясцина. - Укусов на теле ребенка нет, только синяки, спасли комбинезон и перчатки на руках. В службу по отлову позвонила, сказали, что произвели отлов собак. Видимо, тех, которые ранее покусали ребенка.

В ответе за тех, кого приручили

Все три случая объединяет одно: рядом с детьми, на которых напали животные, оказывались взрослые. Они отбивали юных северян от разъяренных псов. Одним из таких спасителей стал житель Полярного Евгений Шломин. 22 ноября он пошел на собак с лопатой и спас мальчика. Его поступок заметили в правительстве региона.

- Я только и слышу бравые доклады, но ситуация не меняется. Мне нужны конкретные предложения, чтобы численность бездомных животных (а это около 2000 особей) в муниципалитетах сократилась. Необходимо реагировать на каждый подобный случай. Этого в Полярном не было. Молодого человека, который спас ребенка, найти и объявить благодарность от моего имени, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Правда, как рассказал житель Полярного Юрий Косиди, благодаря которому и стало известно имя героя, Евгений Шломин отказался принимать благодарность из рук главы ЗАТО Александровск Семена Каурова. И не случайно…

Именно руководство ЗАТО жители винят в разгуле собак. И требуют привлечь чиновников к ответственности.

- Обращение с животными без владельцев осуществляют органы местного самоуправления. Однако финансирование идет из областного бюджета. В этом году было запланировано 51,7 миллиона рублей. На сегодняшний день отловлено 3804 особи, - доложил глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин и заметил, что особого эффекта нет.

К военным хода нет

Закономерный вопрос: куда же смотрят те, кто отвечает за нашу безопасность? Долго ли еще детей и взрослых будут кусать за пятки, попы и другие части тела? В первую очередь спрашивают с отловщиков.

- Этим летом поменялось законодательство по отлову, и у нас изменились правила, - поясняет «КП» генеральный директор компании «Прогресс АЙ-ТИ» Михай Андронаки. – С лета в ЗАТО Александровск мы отловили 100 собак. После последних событий в Полярном нам пока новые заявки не поступали. Стоит отметить, что в этом городе много бродячих собак живет при воинских частях, где их подкармливают. Когда мы приезжаем на отлов, они сразу прячутся на территории, куда нам доступ закрыт. В Полярном и в других муниципалитетах, где есть военные, очень сложно работать.

По словам Юрия Косиди, в субботу отлов действительно был в городе, вот только забрали сотрудники «Прогресс АЙ-ТИ» маленьких щенков, а большие собаки продолжают держать в страхе местных жителей.

- 23 ноября прошел очередной рейд. Только в Полярном было отловлено 15 собак, - рассказывает советник главы ЗАТО Александровск Екатерина Жигалова. – К сожалению, проблема с бездомными животными по факту существует только в Гаджиево и Полярном, где стоят воинские части, на территории которых разводят собак - там есть будки с мисками. Глава уже поручил своему заместителю совещание по этому больному вопросу совместно с председателем комитета по ветеринарии Алексеем Касаткиным и представителями воинских частей.

Видимо, ни самих военнослужащих, ни членов их семей бездомные собаки не кусали, раз они остаются равнодушными к проблеме. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган советует родителям пострадавших детей зафиксировать травмы и ущерб и обратиться в суд за компенсацией.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Экспертиза покажет

- На данный момент мы проводим две проверки по фактам нападения собак на детей в Полярном. По предварительной информации, в первом случае у девочки нет телесных повреждений, но порвана одежда. Ребенок сильно испугался. По второму инциденту, где пострадал пятилетний ребенок, в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень нанесенного здоровью мальчика вреда, - прокомментировал ситуацию и. о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

Мнения из интернета

ЗА

Летом 2013 года то же, что сейчас творится в Полярном, происходило в Снежногорске.

- Тогда собаки покусали моего сына и еще нескольких человек – всего около 20. Проблема была в собаке, у которой подрастали пять или шесть щенков, которые учились защищаться и бросались на всех. Мы стали срочно собирать подписи, чтобы ситуацию как-то исправили. Нас поддержало около четверти города. Но все равно каждый год мы сталкиваемся с этой проблемой. Знаю, что в Полярном собирались открывать приют для бездомных животных, вроде даже выделяли помещение. Но там появился питомник хаски. Его закрыли, а приют так и не появился, - рассказала нашему изданию жительница Снежногорска Лилия Маркова. – Мы требуем: в ЗАТО Александровск необходим приют для животных!

ПРОТИВ

- Есть медподтверждение укуса? Свидетели? Обращение в полицию? Выбрасываете в группу неподтвержденную информацию и нагнетаете обстановку негативного отношения к животным. Детьми заниматься нужно, и никакие собаки мешать не будут, – уверена Наталья Цыганкова.

- Нынче дети жестокие. Кто отпускает 8-летнюю девочку одну в школу, зная о такой «угрозе»? – недоумевает Михаил Игнатьев.