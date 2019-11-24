2019-11-24T15:21:19+03:00
Происшествия

Третий случай за три дня: В Полярном собаки напали еще на одного мальчика

Свору от ребенка отогнала проходящая мимо женщина
Елена МОЛОДЦОВА
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Пес напала на детей, которые бегали по лестнице. Фото: yandex.ruПес напала на детей, которые бегали по лестнице. Фото: yandex.ru
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В Полярном набирает обороты эпидемия нападения бездомных собак на детей. Напомним, за последние три дня уже три покусанных ребенка. Первой жертвой псов едва не стала 8-летняя девочка, которая шла в школу. К счастью, все обошлось порванной круткой и испугом. Но через пару дней животные накинулись на мальчика, который катался с горки. Отбивать ребенка от агрессивной своры пришлось местному жителю Евгению Шломину. А через несколько часов произошел еще один инцидент.

- Сегодня [23 ноября] в районе 19.00-20.00 мой 7-летний сын и его одноклассница поднимались по лестнице к гимназии. Бегали. Не понятно, откуда выбежал большой пес и напал на моего сына. Стал кусать его за руки и ноги. Сын испугался очень. Пес начал отгонять ребенка на проезжую часть, - описывает новый случай мама пострадавшего мальчика Ольга Трясцина. – Слава Богу, мимо шла добрая женщина, которая отогнала пса и спасла детей.

К счастью, укусов на теле ребенка не оказалось – теплая зимняя одежда защитила тело мальчика. Однако синяки от зубов пса все же остались. Женщина уже позвонила в службу отлова, а теперь ищет спасительницу ребят, чтобы поблагодарить за неравнодушие и смелость.

- Пожалуйста, если вы читаете этот пост напишите мне. Спасибо вам большое! Я вам очень благодарна, - обращается Ольга Трясцина к незнакомке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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