Жители Полярного: "Нас едят собаки"
На прошлой неделе стало ясно, что в Полярном настоящая беда: местные бродячие псы настолько агрессивны, что нападают даже на детей. Только за пару дней два официально зарегистрированных случая и еще с десяток таких, где люди отделались испугом, а не укусами.
Проблему заметили, власти рапортовали, что идет отлов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться с ситуацией. Но на оперативном совещании, которое состоится 2 декабря, его вряд ли порадуют отчетами. Ведь проблема осталась.
Жители Полярного поделились видео, как стая псов гоняет человека. Около восьми дворняг преследуют свою жертву, а когда та падает - набрасываются на нее. - Собаки нас едят! - в ужасе восклицают жители Полярного.
Напомним: многих животных в ЗАТО подкармливают в воинских частях. И там же они прячутся от отловщиков.
Бездомные собаки нападают на жителя Полярного.Автор: ДТП и ЧП Мурманск.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU