2019-11-30T10:17:03+03:00
Общество

Жители Полярного: "Нас едят собаки"

В городке Мурманской области стаи дворняг держат в страхе взрослых и детей [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Бродячие псы продолжают нападать на жителей Полярного.Бродячие псы продолжают нападать на жителей Полярного.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На прошлой неделе стало ясно, что в Полярном настоящая беда: местные бродячие псы настолько агрессивны, что нападают даже на детей. Только за пару дней два официально зарегистрированных случая и еще с десяток таких, где люди отделались испугом, а не укусами.

Проблему заметили, власти рапортовали, что идет отлов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил разобраться с ситуацией. Но на оперативном совещании, которое состоится 2 декабря, его вряд ли порадуют отчетами. Ведь проблема осталась.

Жители Полярного поделились видео, как стая псов гоняет человека. Около восьми дворняг преследуют свою жертву, а когда та падает - набрасываются на нее. - Собаки нас едят! - в ужасе восклицают жители Полярного.

Напомним: многих животных в ЗАТО подкармливают в воинских частях. И там же они прячутся от отловщиков.

Бездомные собаки нападают на жителя Полярного.Автор: ДТП и ЧП Мурманск.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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