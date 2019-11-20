В Полярном на восьмилетнюю девочку напала стая собак

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-20T15:31:21+03:00

Собаки напали на девочку, когда она шла в школу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Мурманской области участились случаи собак на людей. 17 ноября в районе улицы Карла Либнехта в столице Заполярья собака укусила 40-летнего мужчину за ягодицу, мужчину доставили в травмпункт. А вчера, 19 ноября, в Полярном пострадал ребенок.

- По дороге в школу на мою дочь напала стая бездомных собак, от серьезных телесных повреждений ребенка спас теплый зимний костюм, брюки порваны... Заявление в полицию написали... Это уже не первый случай в Полярном за последнее время. Что делать и куда обратиться, чтобы были приняты меры? – написала в соцсетях мама пострадавшей школьницы.

В полиции подтверждают, что ребенок отделался испугом.

- От родителей девочки поступило заявление. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По предварительной информации, телесных повреждений нет, но порвана одежда. Ребенок сильно испугался. Точные данные уточняются, - сообщил «КП» и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

Между тем, в социальных сетях разгораются баталии. Часть северян предлагает отловить животных. Некоторые комментаторы наоборот – пристыдить горе-хозяев, которые, очевидно, не читали «Маленького принца» и живут не по принципу «Мы в ответе за тех, кого приручили». Сообщить о нападении или местоположении агрессивных животных жители ЗАТО Александровск могут по номерам телефона отдел капитального строительства администрации 8 (81530) 60-390 или 70-265.

ИСТОЧНИК KP.RU