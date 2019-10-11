2019-10-11T16:44:55+03:00
Общество

Марина Ковтун стала президентом "Русского лосося"

Информация, что экс-губернатор Мурманской области войдет в Совет Федерации, не подтвердилась
Мария ПАШЕНКОВА
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Марина Ковтун теперь не политик, а президент компании "Русский лосось".Марина Ковтун теперь не политик, а президент компании "Русский лосось".Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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С марта было не понятно, кем же будет работать Марина Ковтун после того, как оставила кресло губернатора Мурманской области Андрею Чибису. Ходили слухи, что экс-глава отправится в Совет Федерации, но в Высшей палате теперь заседает Константин Долгов.

Марина Ковтун никак не комментировала свой выбор работы, лишь сразу после отставки сказала, что собирается в Москву, где живут ее дети. Но все же ее дороги ведут на Север.

Сейчас стало известно, что Марина Ковтун стала президентом некоммерческой организации "Русский лосось". Соответствующая информация уже размещена на сайте компании.

- В начале 90-х стояла у истоков становления туризма на Мурмане, внесла большой вклад в нормативную базу для развития и становления рыболовного туризма не реках Кольского полуострова, и неоспоримый вклад в развитие области и сохранение ее природного многообразия. Марина Ковтун – рыбак-нахлыстовик с большим стажем, активно продвигает принцип гуманной рыбалки - "поймал-отпустил", - говорится на сайте.

Напомним, что в сентября экс-губернатор прилетала в Заполярье ради рыбалки. А недавно ее исключили из состава Морской коллегии при правительстве РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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