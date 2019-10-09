2019-10-09T14:56:11+03:00
Политика

Константин Долгов сменил Игоря Чернышенко в Совете Федерации

Нового сенатора от Мурманской области официально представили коллегам
Мария ПАШЕНКОВА
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Сергей Долгов - новый сенатор от Мурманской области.Сергей Долгов - новый сенатор от Мурманской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Когда Андрей Чибис подавал документы в Избирательную комиссию Мурманской области, чтобы его зарегистрировали как кандидата в губернаторы региона, он определил три фигуры, кто может стать сенатором от Заполярья.

Ими стали замначальника Управления президента России по общественным проектам Константин Долгов, руководитель местного филиала Нахимовского училища вице-адмирала Алексей Максимчук и предприниматель Марина Калмыкова.

После победы на выборах Андрей Чибис четко обозначил, что в Совет Федерации пойдет именно Константин Долгов. 9 октября на очередном заседании Верхней палаты он был представлен коллегам, в том числе как участник комитета по экономической политике. В Совфеде Долгов займет месте Игоря Чернышенко, представлявшего Заполярье с 2013 года.

Еще один сенатор от Мурманской области - Татьяна Кусайко. Срок ее полномочий истекает осенью 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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