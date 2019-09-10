2019-09-10T13:30:13+03:00
Общество

Экс-губернатор Марина Ковтун вернулась в Мурманскую область

Бывшая глава региона отравилась на рыбалку в Ловозерские тундры
Мария ПАШЕНКОВА
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Марине Васильевне на рыбалке часто везет.Марине Васильевне на рыбалке часто везет.
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Пока в эти выходные шли выборы нового губернатора Мурманской области, в регион вернулась бывшая глава Заполярья Марина Ковтун. Напомним, в отставку она ушла в марте, а после нее в кресло сел Андрей Чибис, который скоро избавится от приставки врио.

Вот только Марина Васильевна не стала комментировать выборы и вообще политическую кухню. Судя по ее Instagram, на Север она вернулась ради рыбалки. С удочкой экс-губернатор уехала в Ловозерские тундры.

Удача Марине Ковтун улыбнулась - в реке Харловка она поймала солидную семгу. Правда, судя на хэштегу, рыбку почти сразу отпустили обратно в воду.

На Харловке Марина Ковтун поймала солидную семгу.

На Харловке Марина Ковтун поймала солидную семгу.

С подписчиками, бывший губернатор поделилась, что с клевого места ей уезжать не хочется.

Напомним, Марина Васильевна всегда славилась своей любовью к рыбалке. И не раз признавалась, что такой отдых для нее лучший.

kovtun_upstreamkovtun_upstream
Харловка #flyfishing #нахлыст#кольскийполуостров#harlovka
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ИСТОЧНИК KP.RU

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