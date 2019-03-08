2019-03-08T16:40:58+03:00
Общество

Марина Ковтун отмечает 8 Марта с мужем на рыбалке

Глава Мурманской области поехала на Имандру за корюшкой
Мария ПАШЕНКОВА
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Марина Ковтун старается не упускать возможность посидеть с удочкой в красивом месте на природе. Фото: www.instagram.com/kovtunmurmanМарина Ковтун старается не упускать возможность посидеть с удочкой в красивом месте на природе. Фото: www.instagram.com/kovtunmurman
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- Прекрасный день - 8 Марта. Мы на берегу Имандры. И сейчас отправляемся за корюшкой. Надеюсь, повезет, - рассказывает Марина Ковтун на камеру в своем Instagram.

Ни для кого не секрет, что глава Мурманской области очень любит рыбалку. И дома часто готовится разные блюда из улова.

Вот и Международный женский день губернатор решила отметить на свежем воздухе вместе с любимым мужем.

- Всех с праздником, девчонки! Поймаю рыбку - покажу, - пообещала Марина Васильевна.

Правда, первое выбранное для рыбалки место оказалось не клевым. Поэтому пришлось ехать на другое. "Рыба - дело водное", - пошутила губернатор.

Марина Ковтун не раз говорила, что очень любит отдыхать на природе и насыщается ее силой. А если выпадает шанс посидеть с удочкой в красивом месте - старается его не упускать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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