2019-02-04T08:19:13+03:00
Общество

Марина Ковтун поделилась авторскими рецептами с продуктами из супермаркета

Правда, все секреты губернатор Мурманской области раскрывать не стала
Мария ПАШЕНКОВА
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Одно из секретных блюд Марины Ковтун - уха из северных рыб. Фото: www.instagram.com/kovtunmurmanОдно из секретных блюд Марины Ковтун - уха из северных рыб. Фото: www.instagram.com/kovtunmurman
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В своем "Твиттере" глава Мурманской области Марина Ковтун делится новостями из жизни Заполярья и других регионов, своим мнением о происходящем в мире. А вот "Инстаграм" губернатора посвящен более житейским вещам.

Не так давно Марина Васильевна поделилась со своими подписчиками рецептом уникальной ухи по-мурмански. А на днях рассказала о еще двух блюдах.

- Рыбный суп со сливками. Рецепт свой, авторский. Один из секретов - две закладки рыбы. В ход пошли хариусы, пойманные летом, и сёмужьи головы с хвостами из супермаркета. В конце варки погрузила обрезки палтуса, окуня морского и немного трески. Все богатство северных морей - в одной кастрюле! Муж сказал, что ничего подобного не пробовал! Будет есть всю неделю. Винегрет сегодня тоже особенный, с белой фасолью. Секреты раскрывать не буду, но оторваться невозможно! - пишет губернатор.

Подписчики ее "Инстаграма" оценили рецепты и просят Марину Ковтун все же раскрыть секрет. А некоторые стали советовать, как улучшить блюдо. Например, добавить в уху сыр или перловку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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