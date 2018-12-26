"Вкус - бомбический!" - Марина Ковтун поделилась рецептом особой ухи

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-26T15:54:42+03:00

Марина Ковтун рассказала, что любит готовить и есть рыбу, особенно уху. Фото: www.instagram.com/kovtunmurman

И рассказала, что думает над социальной "рыбной" программой для пенсионеров

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Что приготовить на новогодний стол? Над этим вопросом сейчас ломают голову многие. Считается, что в Год свиньи ставить на стол блюда из свинины не стоит. Поэтому можно подумать над рецептами из куры или рыбы.

Один из них подсказала глава Мурманской области Марина Ковтун.

- Обожаю готовить и есть рыбу. Вот сегодня решила опробовать мурманский рецепт ухи 1924 года! Так готовили в первом мурманском ресторане "Желрыба". Вкус - бомбический! - написала в своем "Инстаграме" губернатор.

К слову, рецепт ей подсказала книга "Путь на Север: очерки" В. А. Хабарова и Л.Г. Виноградова. Согласно ей, в состав ухи входили треска, морской окунь, сельдь и палтус. Помимо этого добавляли печень трески и ложку водки.

Многие подписчики губернатора оценили рецепт, но была и толика критики.

- Мы, молодые, может, и купим немного трески на праздник. А вот сегодня наблюдал картину в магазине: пара пенсионеров стоялиа и только облизывалась, глядя на треску... Цену-то видели??? Жалко людей, которые отдали свое здоровье, работая на Севере! - прокомментировал рецепт пользователь с ником kolya_dakar.

Марина Ковтун не оставила это без ответа:

- Согласна с Вами. Мне бы тоже хотелось, чтобы северяне, особенно пожилые, могли себе ни в чем не отказывать. Однако цены на рыбу определяют законы рынка. Мы постоянно ведем переговоры с рыбаками и торговыми сетями, чтобы сдерживать ценники. Я обещаю подумать над созданием специальной социальной программой для пенсионеров в отношении местных видов рыбы