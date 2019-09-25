Марину Ковтун исключили из состава Морской коллегии при правительстве РФ
20 сентября Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое меняет состав Морской коллегии при правительстве страны.
Так, из ее состава были исключены 11 человек, в их числе и бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В коллегии она была с 2018 года. Напомним, в отставку она ушла еще в марте этого года.
Зато в Морскую коллегию вошли новые лица. В том числе и Николай Евменов, который ранее был командующим Северным флотом, а теперь главком ВМФ. Его должность - заместитель председателя (ее возглавляет Юрий Борисов, заместитель председателя правительства).
Координационный орган работает в интересах национальной морской политики России. В его состав также входит Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
ИСТОЧНИК KP.RU