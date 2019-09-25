Марину Ковтун исключили из состава Морской коллегии при правительстве РФ

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-25T16:37:19+03:00

Изменить размер текста: A A

20 сентября Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое меняет состав Морской коллегии при правительстве страны.

Так, из ее состава были исключены 11 человек, в их числе и бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В коллегии она была с 2018 года. Напомним, в отставку она ушла еще в марте этого года.

Зато в Морскую коллегию вошли новые лица. В том числе и Николай Евменов, который ранее был командующим Северным флотом, а теперь главком ВМФ. Его должность - заместитель председателя (ее возглавляет Юрий Борисов, заместитель председателя правительства).

Координационный орган работает в интересах национальной морской политики России. В его состав также входит Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора госкорпорации по атомной энергии "Росатом".

ИСТОЧНИК KP.RU