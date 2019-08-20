2019-08-20T10:52:43+03:00
Дом. Семья

В аэропорту «Мурманск» медведь повадился выходить на взлетную полосу

Число отстреленных медведей увеличилось до десяти
Елена ЧУМАКОВА
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Привычка выходить на взлетку погубила косолапого. Фото:theecology.ruПривычка выходить на взлетку погубила косолапого. Фото:theecology.ru
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Ох, проказничают в этом году мишки, ох, проказничают! Из-за холодного лета косолапые вынуждены искать пропитание у людей, причиняя тем самым им массу неудобств. То собаку утащат в лес, то забор на огороде свернут, то курятник разворуют. А недалеко от Мурмашей хозяин леса и вовсе повадился угрожать безопасности полетов.

- В субботу, 17 августа, возвращался с рыбалки и встретил мужиков на квадроцикле. Те, заметив меня, развернулись и подъехали, чтобы рассказать, что за взлетно-посадочной полосой аэропорта «Мурманск» орудует медведь. Косолапый то и дело рвет забор и выходит на взлетно-посадочную полосу, - рассказывает житель Мурмашей Антон. – Поэтому ребята предупредили, что в ту часть леса лучше не ходить, а вот путь в сторону Тухты и Щучьих свободен.

По словам собеседника «КП»», бурого хищника застрелили спустя пару дней после этого разговора. Правда, в госохотнадзоре региона об этой ситуации не знают.

- Аэропорт является особо режимным объектом. Его охраной занимаются специальные подразделения, в том числе полиция. В их интересах сделать ограду таким образом, чтобы препятствовала проникновению диких зверей на режимный объект, - отметил Игорь Ильин, начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов Мурманской области. – На сегодняшней день на территории Кольского полуострова отстрелено 10 медведей. Последние два случая – в Верхнетуломском и на мысе Святой Нос. Мероприятия по регулированию численности косолапый в Лувеньге продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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