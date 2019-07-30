2019-07-30T15:06:43+03:00
Общество

В Апатитах медведи повадились рушить дачные заборы

Сообщения о косолапых поступают со всех уголков Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Мишку, учинившего набег на дачи под Апатитами, ждет встреча с охотнадзором.Мишку, учинившего набег на дачи под Апатитами, ждет встреча с охотнадзором.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Если еще месяц назад встречи с пробудившимися ото сна мишками были редкостью, то теперь и дня не проходит, чтобы какой-нибудь косолапый ни наделала шороху. Напомним, в Малом Сафоново хозяин леса убил и утащил в лес собаку, сидевшую на цепи. А у озера Заячье под Оленегорском грибники заметили следы обнаглевшего мишки. В Апатитах же медведи и вовсе повадились разорять дачи.

- Лесной шалун сначала посетил базу МГРЭ на промплощадке, а затем – дачный кооператив, расположенный между хлебозаводом и АНОФ-2. Косолапый прошелся по огородам и выломал секции двух заборов, после чего ушел в сторону Хибин, - сообщает портал «ХибИнформБюро».

В отделе государственного охотничьего надзора министерства природы Мурманской области телефоны раскалились от поступающих звонков.

- Сообщения о встречах с медведями сегодня поступают изо всех уголков Кольского полуострова. Наиболее часто жалуются на косолапых жители Кировска, Оленегорска и Апатитов. Особенно полюбились мишкам дачи в последнем городе. Если считать жалобы дачников, полученные еще до первого мероприятия по регулированию численности, которое состоялось две недели назад, то их уже больше десятка, - говори начальник регионального госохотнадзора Игорь Ильин.

К слову, во время первого рейда возмутителя дачного спокойствия нашли и ликвидировали. Правда, тише, судя по всему, не стало – холодное лето гонит хищников в поисках пропитания к людям. Очередной рейд по регулированию численности косолапых в Апатитах намечен уже на 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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