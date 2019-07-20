В Малом Сафоново медведь убил и уволок в лес собаку, сидящую на цепи

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-20T12:36:54+03:00

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Увы и ах, но далеко не все встречи с хозяином леса бывают безобидными. Если в этом году мишки, выходившие к людям из леса, не проявляли агрессии, а некоторые даже позволяли себя кормить с руки, что, к слову, делать категорически не стоит, то лесной зверь, наведавшийся минувшей ночью в Малое Сафоново, явно был не настроен на мирное общение.

- Вот такая беда у нас приключилась! Вчера наш пес Боня был на цепи, а сегодня его уже нет. Возле гаража много следов огромных медвежьих следов. Хорошо видно, где была борьба. Цепь, на которой сидел пес, разорвана. Крапива возле будки вытоптана, а вокруг все в крови. Кровавый след тянется далеко в лес, - сообщил о приключившемся несчастье в соцсетях Вячеслав Ssh.

По словам мужчина, Боня был далеко не из робкого десятка, а метисом норвежской медвежьей лайки и стаффордширского терьера. Но мощный пес все равно не смог дать отпор косолапому.

- Медведи обнаглели. Выходят прямо в поселок. Сейчас пошли грибы, а в лес ходить страшно. А ведь мимо этого места люди постоянно ходят за щавелем и на рыбалку. По ходу можно уйти в лес и не вернуться. Надо звонить в охотнадзор! – бьет тревогу Вячеслав.

ИСТОЧНИК KP.RU