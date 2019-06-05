Северянин, покормивший бурого медведя с руки: «Это же не гризли, он сам всех боится»

Кто же этот смельчак, который не боится кормить бурого медведя с руки, поднося куски мяса прямо к зубам? «Комсомолка» нашла мужчину, видео с которым покорило соцсети, и узнала, каково это – быть в нескольких сантиметрах от хищника.

Зовут северянина Андрей Горлов, живет он в поселке Ревда. Вместе со знакомыми утром 4 июня он поехал по делам. И недалеко от поселка Высокий прямо у трассы заметили медведя.

- Да он не медведь, а медвежонок, - поправляет нас Андрей, когда спрашиваем, не страшно ли было выйти из машины и подойти к хищнику.

А мужчине было не страшно. Мол, косолапый прикормленный, любимец северян. Ему часто дают вкусняшки (кстати, по лоснящейся шкуре и бокам потапыча это хорошо видно). Андрей подошел к медвежонку на расстояние всего пары сантиметров.

С руки животное стало брать куриную кожу и хлеб. А когда мужчина в один момент замешкался, мишутка потрогал его по ноге. Мол, где еда? Ведет себя он совсем как цирковой, даже вставал на задние лапы, чтобы заслужить угощение.

Мишка вел себя почти как цирковой, даже вставал на задние лапы ради угощения. Светлана Сандырева

Мордой косолапый тыкал в руки северянина, и тому даже пришлось сказать: «Телефон не трогай!».

После просмотра видео, которое знакомые Андрея предусмотрительно снимали из салона машины, складывается впечатление, что он совсем не боится царя леса. Впрочем, это не совсем так.

- Адреналин, конечно, был. Но знакомые его не останавливали. Да чего останавливать, это же не гризли. Вы же видели в конце подошел человек дал хлеб, правда он был в полный рост, он сразу и убежал. Он сам всех боится, - рассказывает нам Андрей Горлов.

Мужчина честно говорит, что впервые оказался так близко к медведю. Но действовал осторожно. Например, встал так, чтобы быть ниже его ростом, не смотрел прямо в глаза, а через экран телефона, на который снимал видео.

Впрочем, в охотнадзоре рассказывают совсем другие правила поведения при встрече с медведем. Кормления мясом с руки среди них точно нет (читайте «Справку КП»).

Кстати, в машине, в которой ехал Андрей, был ребенок. Но кроме мужчины выйти из салона никто не рискнул.

- Вот дурак! - комментируют друзья смельчака его поступок. - Его прикормят, и будет дальше ходить. А потом его застрелят.

Правда в их словах есть: если мишка станет слишком часто появляться у трассы и подходить к людям, то за ним действительно придут охотники.

Справка «КП»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/713080" frameborder="0"></iframe> Житель Мурманской области покормил медведя.Автор: Светлана Сандырева

Что делать, если столкнулся с медведем

1. Нельзя убегать и поворачиваться спиной. Продолжайте говорить спокойным голосом.

2. Если медведь обороняется - притворитесь мертвым, если же медведь нападает на вас - постарайтесь оказать ему сопротивление!

3. Кричите, громкой пойте песни, стучите по деревьям. Но не имитируйте рычание медведя и не издавайте пронзительных криков.

4. Смотрите медведю прямо в глаза. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле. Топните ногой, сделав шаг или два навстречу медведю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте на бревно или на камень. Пригрозите медведю любым предметом, который подвернется под руку. Помните: большинство атак прекращается внезапно.

5. Если медведь нападает, ложитесь на живот, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. Прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. Не боритесь и не кричите. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он может вернуться и возобновить нападение.