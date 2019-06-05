СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-05T11:51:57+03:00

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Одно из самых популярных видео в эти дни в Рунете было сделано в Мурманской области. Найти его можно по запросу "слабоумие и отвага" или "мужик кормит с руки медведя".

Герои видео - житель Ревды Андрей Горлов и мишка. Мужчина вместе со знакомыми ехал по Ловозерскому району, когда увидел косолапого на дороге. И решился - была не была - покормить лесного гостя с рук.

- Телефон не трогай! Иди сюда, попрошайка, - говорит Андрей, протягивая животному мясо. От увиденного дух захватывает - медведь-то все-таки на расстоянии вытянутой руки, а то и ближе.

Кормление было похоже на дрессировку: ради угощения мишка вставал на задние лапы и аккуратно брал еду, придерживая ее лапами. А иногда трогал мужчину по плечу, мол, дай еще.

Одних северян поступок Андрея очень впечатлил, мол, настоящий русский мужик. А вот другие северянина раскритиковали, ведь прикармливать так дикого зверя очень опасно. Мог и руку оттяпать. Да и потом хищник, который уже явно не боится людей, будет приходить за едой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/712985" frameborder="0"></iframe> В Мурманской области мужчина с руки покормил дикого медведя.Видео: Андрей Горлов

ИСТОЧНИК KP.RU