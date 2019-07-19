2019-07-19T15:14:59+03:00
Дом. Семья

По порту Кандалакши бродил медведь

На предприятие косолапый попал через дыру в заборе
Елена МОЛОДЦОВА
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Мишка увидел поваленный забор в Кандалакше и решил посмотреть, что за ним.Мишка увидел поваленный забор в Кандалакше и решил посмотреть, что за ним.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Встречи северян с хозяином леса, увы, не редки. Мишки охотно радуют людей своим присутствием. Одно только кормление косолапого на дороге Оленегорск – Ревда чего стоит. В июле медведей встречали уже и под Полярными Зорями, и под Мурманском, и недалеко от Зареченска. Теперь же хозяин леса забрел и вовсе на территорию предприятия в Кандалакше.

- Пару дней назад от начальника команды охраны порта «Витино» поступило сообщение о том, что на территории замечен медведь. На место незамедлительно выехали охотоведы, но к их приезду зверь уже ушел в лес, - рассказывают в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши. – Дело в том, что последний шторм повалил забор предприятия, и теперь на его территорию есть свободный доступ. Видимо этой возможностью и воспользовался косолапый.

Уже на следующий день еще одного хозяина леса видели рядом с заправкой в Княжой губе. Местных жителей быть максимально осторожными и при встрече с мишкой не паниковать и уж тем более не пускаться в бега, а незаметно удалиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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