2019-07-29T14:09:33+03:00
Дом. Семья

У озера Заячье под Оленегорском бродит медведь

Хозяин леса не боится людей и не реагирует на собак
Елена ЧУМАКОВА
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У озера Заячье обнаружили следы косолапого. Фото: Татьяна ЕфремоваУ озера Заячье обнаружили следы косолапого. Фото: Татьяна Ефремова
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Ролик, на котором бравый мужчина кормит бурого медведя с рук, да еще и снимает сие действо на мобильный телефона, облетела весь Интернет за несколько лет. Видео было снято в начале июня, а теперь до местных жителей доносятся его отголоски – мишке-то еда, которую не надо добывать, понравилась.

- В районе озера Заячье, что под Оленегорском, ходит медведь. Людей не боится, на собак не реагирует, ведет себя нагло. На вид ему года три, - сообщила о нежданной встрече в соцсетях местная жительница Татьяна Ефремова и предположила: Скорее всего, это тот самый мишка, которого прикармливали на трассе Оленегорск – Ловозеро.

Тем не менее, от походов в лес к озеру Заячье стоит воздержаться - неизвестно, как косолапый отреагирует на встречу с человеком, не принесшему ему подношение. А если же все-таки кто-то осмелится прогуляться к водоему, то с собой стоит захватить пару петард – лучший способ отпугнуть хозяина леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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