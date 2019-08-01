В Апатитах петух геройски погиб в схватке с медведем, защищая курятник

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-01T11:32:23+03:00

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Холодное северное лето и голод гонят мишек к людям. Забывая про инстинктивный страх перед человеком, косолапые ищут пропитания на дачах и в гаражах, без зазрения совести воруя собак прямо с цепи. Напомним, на территории ЗАТО Североморск уже две собаки стали жертвами медведя. Под Апатитами хозяин леса и вовсе напал на курятник, что на дачном участке в двухстах метрах от поста ГИБДД.

- Весь путь косолапого можно проследить. Вот тут он перелез через забор. Потом он, видимо, прошел сверху металлического ограждения с сеткой-рабицей, а затем сорвал дверь с курятника и проник внутрь, - восстанавливает ход событий владелец пострадавшей дачи Александр Копанев. – Правда, тут его ждал отпор. Петух у меня был драчливый, на всех кидался. Так, что получив от него по морде, медведь окончательно озверел.

Чтобы выбраться из курятника, косолапый выломал две доски, обшитые снаружи баннером и в два слоя рейкой, и ушел через проделанный проем. Его добычей стали задиристый петух и шесть курочек.

- Вовремя выпорхнувшие две курицы и цыпленок уцелели, а через часа два из-под соседнего курятника вылезли еще два куренка, - говорит апатитчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU