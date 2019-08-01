В Североморске медведь утащил и разорвал собаку, сидевшую на цепи

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-01T09:17:21+03:00

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Хозяева леса продолжают держать в страхе жителей Мурманской области. Сообщения о том, что медведи без страха выходят к людям в поисках пропитания поступают изо всех уголков региона. Напомним, самые обнаглевшие мишки обитают под Апатитами – там они повадились рушить заборы в дачных поселках. А вот более кровожадные косолапые держат в страхе жителей ЗАТО Североморск.

- В авиагородке в Североморске на лыжной базе была найдена разорванная собака. Придя на работу, увидели порванную цепь, ошейник и немного крови, - рассказывает североморец Гоша Ковальчук. – Обойдя окрестности за железной дорогой, нашли и саму собаку, точнее то, что от нее осталось! Грибники и те, кто любит гулять в этом районе, будьте осторожнее! И детей предупредите – часто вижу в этом районе школьников 10-15 лет. Медведь пришел раз, придет и второй. Мишкам голодно и холодно!

К слову, в ЗАТО это уже не первый подобный случай. В ночь с 19 на 20 июля косолапый наведался в гаражи Малого Сафоново и утащил в лес здорового пса, сидевшего на цепи.

- Мы проводим проверку по каждому случаю. В Малое Сафоново выезжали наши инспекторы, но медведя по близости не обнаружили. По случаю в Североморске к нам информации не поступало, - сообщил «КП» начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природы Мурманской области Игорь Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU