В Малое Сафоново, где медведь задрал собаку, приедет госохотнадзор

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-22T14:07:09+03:00

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Косолапый, который наведался в ночь с 19 на 20 июля в Малое Сафоново и утащил пса, сидящего на цепи, навлек на себя беду. Напомним, хозяева собаки обнаружили пропажу утром, а территория вокруг будки была вся вытоптана, а на влажной земле хорошо были видны следы хозяина леса. По словам Вячеслава Ssh, сообщившего о несчастье, в прилагающий лесной массив местные жители постоянно ходят по грибы и на рыбалку.

- К нам, действительно, поступило сообщение из Малого Сафоново, что медведь убил и утащил в лес собаку. Возможно животное, завидев косолапого, проявило агрессию, за что и поплатилось жизнью. Тем не менее, в самое ближайшее врем на место происшествия выедет инспектор, который осмотрит местность. Если есть угроза жизни и здоровью местного населения, то будем проводить мероприятия по регулированию численности медведей, - сообщили «КП» в государственном охотничьем надзоре министерства природных ресурсов Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU