2019-08-19T09:44:25+03:00
Общество

В Верхнетуломском и Высоком охотоведы отстрелили медведей, выходивших в поселок

Инспекторов ждут в Лувеньге, где косолапый сломал забор
Елена МОЛОДЦОВА
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Холодное лето гонипт косолапых хищников к людям, но северяне таким визитам не рады. Фото: 1zoom.ruХолодное лето гонипт косолапых хищников к людям, но северяне таким визитам не рады. Фото: 1zoom.ru
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Хозяева леса стали выходить не только в города и поселки Мурманской области. Они добрались и до оперативного совещания у врио губернатора Заполярья Андрея Чибиса. Больной почти для каждого муниципалитета вопрос поднял глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

- Просьба активизировать работу по отлову животных. В Кандалакше медведи не только бродят вокруг, но и выходят в сам город. Последнее сообщение от нашей Единой дежурно-диспетчерской службы: в Лувеньге этой ночью косолапый сломал забор у дачников, - отметил Михаил Павлов.

А в субботу, 17 августа, хозяина леса видели в районе остановки Магистральная в селе. К счастью, мишка спешил к заливу, а не к жилым домам.

- Ситуация с медведями в этом году крайне сложная. Из-за холодного лета и нехватки кормовой базы случаев встречи с хозяевами леса больше чем в целом за предыдущие три года. На данный момент уже отстрелено восемь особей. Последние в Верехнетуломском и Высоком, где дикий зверь регулярно ворошил мусорные контейнеры, - отметил министр природных ресурсов Мурманской области Дмитрий Руусалеп.

Вице-губернатор региона Евгений Никора попросил муниципалитеты оперативно передавать информацию о встрече с бурыми хищниками в профильное ведомство, а северянам следует сообщать обо всех случаях по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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