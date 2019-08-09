2019-08-09T10:02:12+03:00
Дом. Семья

Дачи под Лувеньгой посетил медведь

По неподтвержденной информации, косолапый ведет себя агрессивно
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Косолапый, по словам, очевидцев, ведет себя агрессивно. Фото: соцсетиКосолапый, по словам, очевидцев, ведет себя агрессивно. Фото: соцсети
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Новости о том, что в том или другом уголке Кольского полуострова северяне столкнулись нос к носу с хозяином леса, появляются с такой регулярностью, что уже не вызывают удивления. Правда, если до сих пор от косолапых разбойников страдали в основном Североморск, Оленегорск, Кировск и Апатиты, то теперь этот список пополнила и Кандалакша.

- Недалеко от Лувеньги на территории дачного поселка «Надежда», что в 14 километрах от Кандалакши, был замечен медведь. Будьте осторожнее! – предупреждают в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши. – Сообщение уже передано в госохотнадзор.

По неподтвержденной информации, косолапый ведет себя агрессивно. К слову, не так давно рыбаки стали свидетелями того, как мишка удил рыбку в заливе недалеко от Лувеньги. Также хозяин леса был замечен на территории порта «Витино» в Белом Море, пробравшись на территорию предприятия через поваленный штормом забор.

- 8 августа на 34 километре в сторону Умбы мы видели медведя-подростка, пытавшегося перебежать дорогу. Значит, и медведица где-то рядом была, - сообщает местная жительница Вера Бодухина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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