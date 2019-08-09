Пока туристы из Санкт-Петербурга рыбачили в Заозерске, их родные навели панику сразу в двух регионах

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-09T09:26:26+03:00

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Обжегшись на молоке, дуют на воду. Слишком часто в новостных лентах проходит информация о пропавших на природе люди и о непоправимых последствиях такого отдыха. Поэтому петербуржцев, за несколько часов поставивших на уши спецслужбы сразу двух городов, вполне можно понять.

- SOS! Помогите в розыске пропавших людей. Приехали в Заозерск из Санкт-Петербурга на рыбалку в пятницу, 2 августа. Не выходят на связь с родными трое мужчин и женщина – жена одного из пропавших. Одного из пропавших зовут Виктор Каратаев, 1966 года рождения, офицер запаса, служил в Заозерске. Помогите узнать, выезжали ли в сторону Питера. Заявление подали в МЧС по Заозерску, результатов пока нет, - забила тревогу в соцсетях Виктория Бродич.

К счастью, оказалось, что волнение оказалось напрасным – просто в тех местах связь берет из вон рук плохо.

- Как только информация поступила к нам, мы попытались сами до туристов дозвониться – телефоны, были в не зоны действия сети. Но через небольшой промежуток времени, рыбаки переместились и вышли на связь. Еще вчера вечером они выехали из Заозерска, чтоыб вернуться домой в Санкт-Петербург, - сообщили «КП» в Единой дежурно-диспетчерской службе Заозерска.

ИСТОЧНИК KP.RU